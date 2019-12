Poborský ukázal vysvědčení. Akademie představily zprávu o své čtyřleté činnosti

Zpráva o čtyřleté činnosti regionálních akademií komplexně představuje projekt od jeho realizace v roce 2015. Přibližuje organizační strukturu akademií, výběrový proces akademiků, výchovně vzdělávací proces v akademiích i jejich financování či cíle.

„Je to takové naše vysvědčení. Dobíhají nám memoranda, která budeme s městy a kraji prodlužovat, a tudíž nám přijde fér, že městské rady a zastupitelé uvidí naši práci," vysvětluje Karel Poborský, vedoucí Úseku akademií FAČR.

Čerstvý padesátník Petr Kouba.

Vlastimil Vacek, Právo

„Široká veřejnost má právo a důvody vidět, co se v akademiích děje, protože se jedná o nákladnou záležitost. Musíme se lidem zodpovídat, jakou práci děláme," doplňuje ho Petr Kouba.

Zkušený gólman se podílí také na zavádění systému XPS do českého fotbalu. Jedná se o software, jenž vznikl na základě potřeb a zkušeností pro řízení tréninků. Kromě akademií či mládežnických reprezentací ho může zdarma využívat jakýkoli klub v České republice.

„Jsme rádi, že se program XPS rozšiřuje napříč fotbalovým hnutím, od akademií až po nejmenší kluby, které jej rovněž můžou využívat. Pomoci jim mají Grassroots trenéři mládeže, jež jsou k tomu školeni," podotýká Kouba.

Akademie Cup v novém hracím formátu

K Regionálním fotbalovým akademiím patří i Akademie Cup, který se v roce 2020 bude hrát již počtvrté. O pohár Karla Poborského se v minulosti hrálo během třídenního turnaje, kdy byla osmička akademií doplněna o čtyři hosty - naposledy obě pražská „S", 1.FC Slovácko a Glasgow Rangers.

Slavnostního otevření fotbalové akademie v Jihlavě se zúčastnil i internacionál Karel Poborský.

FAČR

V červnu 2020 se systém nově rozdělí do dvou fází - v první od 8. do 10. června na sebe v Nymburku narazí pouze akademie. Z nich poté vzejde elitní výběr dvaceti až dvaadvaceti hráčů, který bude od 15. do 17. června v Praze měřit síly znovu se Spartou a Slavií a zahraničními Glasgow Rangers.

„Do první fáze jsme záměrně nezvali hosty, abychom viděli reálný stav, kam se hráči během dvou let v akademiích posunuli. Chceme sledovat individuální výkony, na něž se zaměří i trenéři mládežnických reprezentací, a pak vybrat nejlepší, kteří si zahrají finálový turnaj v Praze," dodává Poborský.