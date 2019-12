Slávista Souček neměl konkurenci, podzimní část ankety Zlatý míč ovládl suverénně

Žádné překvapení, protože kdo jiný, než Tomáš Souček by měl vyhrát podzimní část novinářské ankety Zlatý míč České republiky?! V hlasování 59 žurnalistů, kteří v tuzemsku píší o fotbale, zvítězil naprosto suverénně s náskokem 181 bodů před legionářem ze Sevilly, brankářem Tomášem Vaclíkem. „Zlatý míč a Fotbalista roku jsou ta nejlepší individuální ocenění v Česku, co mohou být. Získat některé z nich, to je sen každého hráče,“ přiznával ústřední muž slávistické sestavy Souček, když se dozvěděl výsledky hlasování.

V podzimním hlasování novinářů navázal Souček na své výsadní postavení v jarní části ankety, kterou ovšem, nakonec vyhrál Tomáš Vaclík. Jeho jméno se totiž objevilo na 58 hlasovacích lístcích, takže ho opomenul jen jeden novinář, celkem čtyřicetkrát figuroval na prvním místě. I proto tak velký bodový náskok, který má před Vaclíkem.

Osm prvních míst dostal Tomáš Vaclík, čtyřikrát první byl Ondřej Kolář, dvakrát Alex Král s Patrikem Schickem a po jednom prvním místě posbírali Vladimír Darida, Pavel Kadeřábek, a také Theodor Gebre Selassie, ač ten v celkovém pořadí obsadil až devatenácté místo.

Kapitán fotbalové Slavie Tomáš Souček po utkání základní skupiny Ligy mistrů s Interem Milán.

Vlastimil Vacek, Právo

Hráči Slavie vůbec ovládli podzimní část ankety. V nejlepší jedenáctce je jich totiž hned pět - kromě Součka i brankář Ondřej Kolář na třetím místě a dále pak Jan Bořil, David Hovorka a Vladimír Coufal. A to ještě na čtvrté příčce figuruje jejich bývalý spoluhráč Alex Král, který před odchodem do Ruska sešívaný dres v úvodu podzimu rovněž oblékal.

„Překrásný pocit a příjemné překvapení. Zvláště v panující konkurenci," glosoval Tomáš Souček svůj podzimní primát ve Zlatém míči. „Odmalička jsem koukal na nejlepší české hráče a všechny jsem obdivoval. A teď jsem vlastně mezi nimi... Co se individuálního ocenění týče, je to asi to nejlepší, co může být," netajil.

V novinářské anketě se hlasuje dvoukolově - zvlášť se hodnotí podzim, samostatně jaro. Bodové zisky se sčítají a z nich vzejde držitel Zlatého míče. Letos se na hlasovacích lístcích objevilo celkem 39 fotbalistů.

Anketa vznikla v roce 1997 a jejím nejčastějším vítězem je Petr Čech, který Zlatý míč získal dvanáctkrát. Šesti prvenstvími se chlubí Pavel Nedvěd.