Má za sebou rok, o jakém se mu nesnilo, teď Souček zvažuje, co dál. Zůstat ve Slavii, nebo odejít do ciziny?

Má za sebou báječný rok. A podzim ještě náramnější. Se Slavií kraluje Tomáš Souček naprosto bezkonkurenčně české lize, sám se stal suverénním vítězem podzimní části ankety Zlatý míč ČR. „O tom, co se teď kolem mě děje, jsem nikdy nesnil, natož abych o něčem podobném uvažoval. Vždyť pro každého hráče je Zlatý míč a anketa Fotbalista roku tím nejvyšším individuálním oceněním, jaké může být,“ přiznává lídr a hlavní postava úřadujícího českého mistra.

Anketu jste ovládl, její podzimní část vyhrál, zatím ještě nekorunovaným králem českého fotbalu jste se stal, jenže v souvislosti s vámi se mnohem víc spekuluje o tom, co přijde dál. Zda ve Slavii ještě zůstanete, anebo půjdete o štaci dál...

V každém přestupním termínu probíhají podobné spekulace. O někom se mluví, nakonec ale přestoupí někdo úplně jiný.

Jenže ve vašem případě se o novém angažmá mluví čím dál víc.

Budu se rozhodovat podle nejlepší možnosti, která se objeví. A přitom budu brát v úvahu samozřejmě osobní stránku, mužstvo a samozřejmě i rodinu. Ale znovu na všechny spekulace opakuju - ve fotbale se jeden den něco řekne a druhý den se stane opak.

Nabídky k přestupu do zahraničí jste řešil u v létě, nakonec jste se rozhodl zůstat ve Slavii a prodloužit s ní smlouvu. Vnímáte zpětně toto rozhodnutí jako správný krok?

Bylo to skvělé rozhodnutí, takže ho hodnotím kladně. Nikdo neví, co by se dělo, kdybych někam šel.

Teď se ale budete rozhodovat zase, a navíc v zimním přestupním termínu, kdy bývá adaptace v novém klubu složitější. A vy navíc máte před očima vidinu evropského šampionátu v červnu na Ostrovech...

Pravdou je, že od zkušenějších hráčů slýchám, že letní přestupové okno je pro adaptaci v novém prostředí daleko lepší. Vždy je to ale o konkrétní nabídce... Pokud přijde taková, která bude třeba pro můj další rozvoj až neuvěřitelná, bude mít smysl se o ní bavit. Teď jsem šťastný ve Slavii a uvidím, co bude dál.

A co zmiňované EURO příští rok v létě?

Všechno vyhodnotím. Další působení ve Slavii stejně jako případné angažmá v jiném klubu. Na EURO se chci maximálně připravit, takže i proto budu zohledňovat úplně všechno.

Na podzim jste odehrál přes třicet zápasů, což představovalo mimořádnou porci. Asi je zbytečné se ptát, jak moc jste se těšil na volno, které teď máte...

Poslední dva týdny už jsem se na dovolenou opravdu těšil, protože tři desítky zápasů jsou strašné číslo. Přitom jsem ovšem chtěl zvládnout se Slavií závěr podzimu, abychom si volna maximálně užili. Teď jsem pověsil kopačky na deset dnů na hřebík, po týdnu se už ale budu těšit zase mezi kluky.

Jaro bude pro Slavii pohodové, neboť na druhou Plzeň má po podzimu k dobru náskok šestnácti bodů. Věřil byste něčemu takovému, když ligový ročník začínal?

Neuvěřitelné, co se nám v lize povedlo, kolik bodů máme a s jakým náskokem půjdeme do jara. A navíc jsme dostali v dvaceti utkáních jen čtyři góly, což se také nevidí. Když koukám na tabulky jiných soutěží, připadá mi to, že něco podobného snad ani není možné. Přitom jsme všechny zápasy vyhráli zaslouženě, nevzpomínám, že bychom v některém neměli víc šancí než soupeř či neměli míč pod kontrolou víc než protivník. Užíváme si každý trénink i zápas, a proto se pořád zlepšujeme.

Tomáš Souček slaví svou trefu do sítě Dortmundu

Leon Kuegeler, Reuters

Na který moment z podzimu vzpomínáte v tuto chvíli nejvíc?

Na gól, který jsem vstřelil v posledním střetnutí Ligy mistrů v Dortmundu. Nejenže jsem vyrovnával na nejkrásnějším stadionu v Evropě, ale nádherná byla i akce, kterou jsme před tím rozjeli.

Takže nejlepší půlrok v kariéře?

Spojil bych to, celý rok byl nejlepší v mé dosavadní kariéře. Začalo to hned v lednu, kdy se nám narodila dcera, pokračovalo úžasným jarem, kdy se dařilo mužstvu i mně jak v lize, tak v Evropské lize, vrcholilo teď podzimem. Ty dva půlroky si prostě byly dost podobné.

Ale přece jen - teď na podzim jste dal v lize osm gólů, dva další v Lize mistrů, k tomu jeden v reprezentaci...

Na jaře jsem ale přece vstřelil také sedm branek v naší lize a nějakou přidal i v Evropské lize, takže opravdu těžko srovnávat, který půlrok byl lepší. Jestli jako lepší vychází podzim, pak jen dobře pro mě. Svědčí to o tom, že jdu výkonnostně nahoru. Přitom věřím, že se mohu dál zlepšovat.

Navíc jste se stal klíčovým hráčem reprezentace...

Vždy jsem byl klíčovým hráčem ve Slavii, která mi hrozně přirostla k srdci. To se mi splnilo, teď hraju i v nároďáku a mám v něm stálé místo v sestavě, takže jde o další splněnou touhu, kvůli které fotbal dělám.

V souboji o míč (zleva) Gigli Ndefe z Karviné a Tomáš Souček ze Slavie.

Vít Šimánek, ČTK

Věřil byste v únoru 2017, kdy jste odcházel ze Slavie na hostování do Liberce, že se vaše touhy tak rychle naplní a že se stanete nejlepším českým fotbalistou?

Nějaké sny a cíle sem měl, ale tohle mě rozhodně nenapadlo. Už když jsem byl v dorostu, juniorce, pak na Žižkově či v Liberci jsem chtěl jít postupnými kroky. Hrát za Slavii, pak třeba v zahraničí... Ale co se děje teď, o tom jsem vůbec neuvažoval.

Jen mimochodem - komu byste dal hlas ve Zlatém míči vy?

Od nás ze Slavie bych mohl jmenovat hodně hráčů, kteří náš tým skvěle reprezentovali v Lize mistrů, v domácí soutěži i v národním týmu. A co se legionářů týče, pak Vaclíkovi a Daridovi, kteří převyšují ostatní.