Fotbalisté Liverpoolu poprvé vyhráli mistrovství světa klubů

44. Mistrovství světa juniorů v ledním hokeji 2020 se odehrává v Česku od 26. prosince 2019 do 5. ledna 2020. Hostitelskými městy jsou Ostrava a Třinec. Deset účastníků je rozděleno do dvou skupin. Česká reprezentace je nalosována do skupiny B spolu s týmy Kanady, USA, Ruska a Německa.