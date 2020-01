Řepka je zase volný! Soud podmíněně propustil nejslavnějšího fotbalového vězně na svobodu

Nejslavnější český fotbalový vězeň dostal vytoužený novoroční dárek. Soud v Plzni podmíněně propustil Tomáše Řepku z vězení. Uložil mu dohled probačního úředníka a zkušební dobu na tři roky. Bývalý reprezentant do vězení nastoupil loni v květnu poté, co byl odsouzen na 2,5 roku za zpronevěru luxusního vozu, internetové útoky na svou druhou exmanželku a opakované řízení vozidla v opilosti. Soud později Řepkovi snížil trest o 293 dnů za 293 odpracovaných hodin veřejně prospěšných prací. Oficiální odchod z vězení měl známý bouřlivák v dubnu 2021.

Krajský soud v Plzni v pondělí vyhověl stížnosti Tomáše Řepky (46) proti rozhodnutí okresního soudu, který mu loni v listopadu zamítl žádost o podmíněném propuštění z výkonu trestu.

Soud bývalému fotbalovému reprezentantovi také uložil povinnost, aby v rámci svých možností uhradil ve zkušební době způsobenou škodu ve výši 430 000 korun.

Právu rozhodnutí dopoledne potvrdila mluvčí Krajského soudu v Plzni Lucie Jíchová. Podle ní byla odsouzenému stanovena tříletá zkušební doba a dohled probačního úředníka. „Byly splněny všechny zákonné podmínky," uvedla Jíchová.

Do borské věznice už soud poslal příkaz k Řepkovu propuštění. Brány káznice tak může opustit do několika hodin. Důvody rozhodnutí odvolacího soudu nejsou známy, neboť jednání bylo neveřejné.

Pekař si vysloužil kázeňskou odměnu

Loni na podzim Řepka žádal o podmínečné propuštění. Okresní soud jej ale 11. listopadu z vězení nepustil, neboť vězeň podle tehdejšího verdiktu nesplnil několik zákonných podmínek. Mimo jiné soud nepřesvědčil, že se polepšil. Žádost o předčasné propuštění navíc podal před uplynutím třetiny trestu. Podle zákona vězeň může požádat o podmínečné propuštění až po vykonání třetiny trestu.

Řepka nastoupil do vězení 27. května v Praze, v červnu ho vězeňská služba převezla do věznice v Plzni. Třetinu trestu si odpykal až 15. prosince, žádost ale podal dřív. Podpořila ho ale i věznice, kde si do doby konání prvního soudu vysloužil za chování jednu kázeňskou odměnu. Bývalý fotbalový reprezentant pracuje na nestřeženém pracovišti mimo věznici v pekárně.