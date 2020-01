Baník - Karviná 1:1 Ostrava remizovala s Karvinou a dál čeká na výhru pod Kozlem

„Výsledek teď pro mě není hlavní. Chci po hráčích, aby pracovali. Zatím jsme se na zápasy extra nepřipravovali, nevolili jsme ani nějakou optimální sestavu. Zkoušíme nějaké věci, hráče na různých postech, navíc bereme v potaz, že v prvním jarním utkání na Slovácku nemůžou čtyři hráči nastoupit. Teď se však potřebujeme připravit fyzicky, protože bez toho nebudeme moct fotbal hrát. Zápasy jsou v tuhle chvíli součástí tréninkové procesu," nedělal si ze dvou remíz a porážky v Zabrze (1:2) Kozel těžkou hlavu.

V sestavě Ostravy scházel senegalský útočník Dame Diop, jenž jedná o přestupu do tureckého druholigového klubu Hataysporu. „Ta možnost, že odejde existuje, i když ještě to snad není hotové. Nicméně mu stejně v létě končí smlouva, takže pro klub je to asi finančně zajímavější nyní, než kdyby odešel po jejím skončení. Musíme se s tím vyrovnat. Beru to tak, že je to s Šašinkou kus za kus. O Ondru stojím, chci, aby tady byl. Viděl jsem u něj věci, které nám můžou pomoct. Když bude zdravý, nemusí to být pro nás takový deficit," uvedl Kozel.

Ondřej Šašinka se po zranění zapojil do přípravy v pondělí, proti Karviné odehrál na hrotu po boku Milana Baroše první poločas. „Ještě to není vůbec ono. Dlouho jsem se po tom zranění léčil. Ještě chvilku to potrvá, než se do toho zase dostanu," řekl autor pět podzimních gólů v dresu Slovácka, kde hostoval.

Karviná proti Baníku ještě nenasadila posilu do branky Petra Bolka, v sestavě se ale objevili oba zkoušení Brazilci Jean a Eduardo. „Vypadá to, že zůstanou, ale potřebujeme především útočníky," upozornil trenér Karviné Juraj Jarábek po druhé remíze v Tipsport ligy.

Slovenský obránce Karviné Matúš Čonka odkopává míč před Brazilcem Carlosem De Azevedo

Právo/Jiří Tomaškovič

Zatím jediný gól Karviné v přípravě vstřelil do sítě Baníku Ba Loua, druhý mohl z penalty přidat stoper Milan Rundič, balón ale úmyslně dloubl brankáři Budinskému do rukou. „Nebyl jsem faulovaný, proto jsem se rozhodl, že balón vrátím," vysvětloval Rundič. Fér gesto ocenil i trenér Baníku.

„Klobouk dolů. Viděl jsem to sice z osmdesáti metrů, ale zdálo se mi, že to penalta nebyla. Nicméně i takové góly padají, takže pro mě to bylo hezké gesto fair play," řekl Kozel.

Zimní fotbalová Tipsport liga: Skupina D (Ostrava): MFK Karviná - Baník Ostrava 1:1 (1:0) Branky: 26. Ba Loua - 77. Stronati z pen. Karviná: Pastornický - Putyera, Eduardo (46. Stropek), Rundič, Čonka (65. Želizko) - Janečka, Bukata (46. Hanousek) - Ba Loua (65. Tshibwabwa), Lingr (46. Galuška), Vukadinovič - Petráň (77. Jean Mangabeira). Trenér: Jarábek. Ostrava: I. poločas: Budinský - Fillo, Pokorný, Procházka, Fleišman - Azevedo, Hrubý, Kaloč - Šašinka, Baroš, Lalkovič (17. Granečný). II. poločas: Budinský - Celba, Šindelář, Stronati, Holzer - Jánoš, Pokorný (68. Mooc), Jirásek - Buchta, Smola, Granečný. Trenér: Kozel.