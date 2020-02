Fanoušek vnikl na hřiště, fotbalista ho málem přizabil

Nevídané brutality byli svědky diváci v utkání brazilské fotbalové ligy ve Florianópolisu. Během nepokojů fanoušků se jeden z výtržníků vydal na hrací plochu do blízkosti laviček obou týmů. Hostující fotbalista ho strhl na zem a další ho následně velkou intenzitou kopl přímo do hlavy.

Nedělní duel 4. kola ligy Campeonato Catarinense mezi domácím týmem Figueirense a Avai F.C. se odehrával ve značně vyhrocené atmosféře. Olej do ohně přilil hostující fotbalista Bruno Silva, který kvůli střídání mířil ze hřiště a cestou na lavičku divoce gestikuloval směrem k domácím fanouškům.

Reakce přišla ihned. Část příznivců se pokusila vniknout na hrací plochu, aby si to s hráčem vyřídila. To se fandům skutečně povedlo a jeden z nich si to namířil do prostoru střídaček. Rezervní brankář ho tam zastavil judistickým chvatem, pak následoval ještě nepochopitelný zkrat Silvy.

Třiatřicetiletý hráč nakopl fanouška vší silou do hlavy, trefil přitom i rezervního gólmana. Z dostupných záběrů se zdá, že brankáři ani fanouškovi se naštěstí nic vážného nestalo. Vetřelce si po incidentu převzala policie a odvedla ho do útrob stadionu. Zcela uklidnit vášně a umožnit dohrání zápasu se pořádkovým jednotkám podařilo až po 20 minutách nepokojů. Hostující tým si nakonec připsal vítězství 2:0.