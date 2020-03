Šílený divák byl nespokojený s výkonem rozhodčího, pokusil se ho přejet autem

V utkání ligy ABC Motsepe mezi celky Luka Ball Controllers a Polokwane City zbývalo odehrát necelých deset minut. Podle místního serveru The Citizen v tu chvíli neunesl jeden z fanoušků to, že jeho tým přišel o vedení a naopak prohrával 1:2. Vytočilo jej to dokonce do té míry, že se rozhodl nahánět sudího po hřišti ve svém BMW.

Situace se sice po chvíli uklidnila a arbitr se chystal dát pokyn k pokračování duelu, vyšinutý fanoušek však vyrazil ve svém voze na hrací plochu znovu. Když automobil obrátil dokonce směrem k lavičce jednoho z týmů, hráči byli nuceni uprchnout ze hřiště a zápas se kvůli tomu nedohrál.

„Jsme šokováni barbarským chováním toho jedince. Pro takové jednání ve fotbale rozhodně není místo," napsali na twitteru zástupci celku, na jejichž střídačku šílený divák najížděl. „Celou záležitost budeme řešit s fotbalovou asociací," dodali.