Bitva českých krajánků se odkládá. Vyhrála nejlepší varianta, hrát se má pro fanoušky, míní Pospíšil

Těšili se, jak si to proti sobě rozdají na trávníku. Na souboj o to, kdo si zahraje o mistrovský titul a na koho zůstane jen hra o udržení, musejí zatím čeští fotbalisté Martin Pospíšil z Jagellonie Bialystok a Petr Schwarz z Rakowa zapomenout. Poslední kola polské nejvyšší soutěže totiž zatím odložila celosvětová pandemie koronaviru Covid-19. Minimálně do 3. dubna se hrát nebude.