Měl přijít velkolepý start! Projekt očekávaný fandy u sousedů ale zatím bere za své

Nic jiného nezbývalo. Za své vzal slovenský projekt těsně spojený se sportovním děním, na který se fanoušci bezpochyby hodně těšili. V výkopem fotbalového ME měl být nastartován veřejnoprávní sportovní vysílací okruh u našich sousedů, jenže pandemie snahu nekompromisně přerušila.

Plán RTVS (Rozhlas a televize Slovenska) byl jasný. Letošní letní měsíce měly fandům na Slovensku přinést rozšířený pohled na sportovní dění v obdobném rozsahu, jako to od roku 2006 přináší Česká televize.

Teď je projekt odložen na neurčito. "V době vrcholících příprav na vznik Sportu, když jsou rozjeté stavební práce, technologické zakázky, skladba programu, nákup licencí a výběrová řízení na nové lidi, jsme se dostali do obrovské nejistoty. V této chvíli by bylo maximálně nezodpovědné oznámit konkrétní termín spuštění nového okruhu a vstupovat do dalších finančních závazků," uvedl šéf sportovní sekce RTVS Matej Hajko pro slovenská média.

Start okruhu byl vázán na mistrovství Evropy ve fotbale, které se mělo konat 12. června až 12. července. Evropská fotbalová unie (UEFA) rozhodla o jeho přeložení na rok 2021.