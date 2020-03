Agentura, zastupující Čecha: Klubů, které hráčům sníží platy, bude přibývat. To je prostě realita!

Nejdiskutovanější otázkou posledních dnů jsou tlaky nejen fotbalových klubů po celém světě na snížení platů hráčů. „Jestli se toho obávám? To není obava, ale realita, kterou aktuální stav do fotbalového světa přináší. Některé kluby již k tomuto přistoupily, s možným prodlužováním doby přerušení soutěží budou pravděpodobně další přibývat," říká Kolář.

Pokud tato situace nastane u kteréhokoliv hráče jeho agentury, bude ji připravena okamžitě řešit. Byť v této záležitosti neexistuje jednotný postup. „Liší se to stát od státu, klub od klubu. Smlouva s každým jednotlivým hráčem má svoje specifika. Zásadní je například pozice hráče jako zaměstnance nebo fungování v jiném modelu.," podotýká Kolář.

„V každém případě je ale třeba zdůraznit jednu věc - všichni víme, že současná situace dalece přesahuje fotbal. Jedná se o zdraví, o životy. Uvědomujeme si to my, stejně tak jako kluby a hráči. Jakákoliv případná jednání tak budou vedená s respektem k tomu, co se kolem nás děje, i sobě navzájem," dodává šéf Sport Investu.

I přes nepříznivou situaci ve světovém fotbale se podle něj v zákulisí pilně pracuje. Kluby musí popasovat se situací bez soutěžních zápasů a partnerského plnění, zastřešující organizace na úrovni jednotlivých států či přímo UEFA a FIFA řeší veškeré povinnosti vzniklé s přerušením či přeložením soutěží a turnajů.

„A my samozřejmě nadále řešíme potřeby našich klientů. Jsme jim k dispozici pro každodenní záležitosti aktuálních chvil jako je zajištění tréninkových plánů, jídelníčků či konzultace s kterýmkoliv dalším odborníkem. A zároveň myslíme na jejich budoucnost. Všichni pevně věříme, že situaci v celém světě se brzy podaří dostat pod kontrolu. Až se rozběhne fotbal, bude to jeden ze signálů, že se vracíme do normálních kolejí. A my musíme být připraveni," uzavírá Kolář.