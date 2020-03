Už teď vyčísluje český fotbal ztráty na desítky milionů. Na Strahově proto platí razantní úsporná opatření

Fotbal na Strahově vyčísluje ztráty. Už teď jdou do desítek milionů... „A to v tuto chvíli vycházíme pouze z neuskutečněné přípravy reprezentace v USA, kam naše národní mužstvo nemohlo vzhledem k celosvětové koronavirové pandemii odletět, z evropského šampionátu odloženého o rok, nejistoty kolem jakékoliv červnové přípravy reprezentace a dalších známých skutečností,“ potvrdil první muž českého fotbalu Martin Malík na dotaz Sport.cz, jaký má současná situace dopad.

Samozřejmě, že to všechno je teprve začátek... Zatímco Německý fotbalový svaz ústy svého generálního sekretáře Friedricha Curtiuse vyčíslil předběžný odhad finančních ztrát za fiskální rok na 50 milionů eur, předseda Fotbalové asociace ČR se zatím nechce do podobných odhadů pouštět.

„Jakákoliv predikce co se financování týče je v dnešní době opravdu velmi nejistá. Případné finanční ztráty naší asociace budou jedním z hlavních témat výkonného výboru FAČR, který se sejde v úterý 7. dubna. Uvidíme, co v tomto směru přinesou do té doby dny následující," odpověděl Malík na otázku Sport.cz, do jaké výše by mohly vyšplhat ztráty českého fotbalu.

„Zásadní pro další vývoj směrem do budoucna bude samozřejmě nastavení či případné změny ve financování ze strany státu, UEFA, FIFA a pochopitelně i komerčních partnerů," připomněl předseda českého fotbalu, že na tohle všechno pochopitelně odpoví až budoucnost.

Netajil přitom, že vedení českého fotbalu přijalo už počátkem tohoto měsíce razantní úsporná opatření.

„V rámci asociace, ale i našich dceřiných společností. K nim nově přibývá od čtvrtka plošné snížení finančních odměn pracovníků, kteří pracují v režimu home office," potvrdil Malík, že úsporná opatření se uplatňují nejen v některých ligových klubech, kde hráči přistupují v přerušené soutěži na snížení platů, ale i na Strahově.

O budoucnosti fotbalových soutěží, které řídí Fotbalová asociace, krajské a okresní fotbalové svazy, zatím nechce předseda českého fotbalu spekulovat.

„I v tomto směru je jakákoli predikce nejistá. Ostatně, i další osud soutěží budeme projednávat na zmiňovaném jednání výkonného výboru 7. dubna," potvrdil Malík.