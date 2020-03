Manažer Zíka fandí svým hráčům v žonglování s toaleťákem a věří v lepší časy

I když za hráči nemohou, jsou všichni tři Zíkové v těsném kontaktu se svými klienty. „Samozřejmě s nimi komunikujeme. Dvěma jsem vyřizoval zdravotní záležitosti, na které nemají v sezóně čas nebo na ně nedosáhnou. Pomohli jsme i jednomu rodinnému příslušníkovi našeho fotbalisty. Naši kluci se zapojili i do mezinárodní výzvy v žonglování s toaletním papírem. Na první pohled blbůstka, ale baví se jí a odreagují nejen sportovci, ale i fanoušci, kteří videa sledují po celém světě. Hodně aktivní jsou třeba Patrik Hrošovský nebo Zdeněk Ondrášek v Americe. Pochopitelně kluci se v rámci možností připravují fyzicky individuálně," popsal současnou činnost Zíka.

Situace je vážná, nikdo netuší, kdy soutěže znovu začnou. „Jsme optimisté a věříme, že to bude co nejdříve, samozřejmě až to situace a bezpečnost dovolí. Bylo by skvělé, kdyby se dohrály ještě v průběhu léta. V době, kdy se kluby jindy připravují na novou sezonu, ale trávníky a počasí jsou příjemné. Myslím, že by to i fanoušci vzali pozitivně. Snad se to stihne a nový ročník soutěží začne na podzim," pravil optimisticky.

Český útočník Zdeněk Ondrášek oslavuje vítězný gól proti Anglii.

Vlastimil Vacek, Právo

Lidé si víc váží věcí

Zíka se snaží najít v tíživé situaci i pozitiva pro budoucnost. „Lidé se začínají víc vážit věcí, které se jim zdály obyčejné, nepodstatné. Na fotbal se těší hráči, ale i fanoušci, ti nejen na hru, ale třeba i na to, že si dají tradiční pivo a párek (úsměv). Kolikrát na fotbal nadávají, ale teď už jim chybí," mínil Zíka.

Snižování platů hráčů bere jako nutnou daň boji s pandemií. „Fotbal je závislý na ekonomice, nejen na penězích z televizních práv, ale i podpory velkých firem. Mnohé nemohou nyní pracovat, třeba mladoboleslavská automobilka, stejně jako celý koncern VW. Televize fotbal nevysílají. Důležité bude, jak dlouho situace potrvá. Když to bude trvat třeba jen dva měsíce, dá se to podle mne dohnat. Pokud by to trvalo déle, situace se bude zhoršovat a bude mít větší následky zejména na klubové pokladny. Naši kluci to chápou, nemají z toho radost, ale vědí, že práci, za kterou jsou placení, momentálně nevykonávají, a není to vina jejich ani klubů. Jsou připravení snížit o nějaká procenta svoje základní platy. Vstřícnost a solidarita jsou teď velice důležité a oni jsou na ni připravení," zdůraznil Zíka.

Současná situace bude podle Zíků mít tvrdý dopad i na letní přestupový trh. „Zatím je klid, nikdo neposiluje, protože neví, kdy se znovu začne. Všichni čekají, co bude. Navíc se lidé nemohou potkat a v mnoha zemích ani cestovat přes hranice. Věřím, že až to všechno přejde, kluby a lidé, kteří dělají kolem přestupů se k sobě budou chovat vstřícněji. Kolikrát to jsou vyhrocené situace, a zbytečně. Teď by si měli víc vážit, že vůbec mohou něco takového zase dělat, že se bude hrát fotbal. FIFA, UEFA, národní asociace a řídící orgány ligových soutěží jistě hledají řešení. Těch může být spousta, hlavně pro způsob dohrání soutěží. Je třeba najít i čas na přípravu. Člověk je tvor adaptibilní, dokáže si poradit. Chuť znovu začít, makat, je už teď velká," přál si Pavel Zíka.