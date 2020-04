V celém světě jsou hráči i fanoušci o fotbal okrádáni, u nás se hraje, chlubí se v Tádžikistánu

Středoasijský Tádžikistán, který sousedí s Čínou, nezaznamenal zatím ani jediný případ nákazy koronovariem, přesto se navzdory původním proklamacím hrála všechna utkání za zavřenými dveřmi bez diváků.

„Všude na světě jsou hráči i diváci o fotbal okrádání, jen u nás se díky bohu sezona rozbíhá, protože nás koronavirus naštěstí nezasáhl," pochvaloval si ruský trenér ve službách tádžického mistra Isiklolu Vitalij Levčenko.

Srbský kouč Chujandu Nikola Lazarevič byl podobně nadšený, že se soutěže rozběhly a prosil fanoušky o trpělivost. „Vydržte, u nás se alespoň začalo, jinde jsou diváci úplně bez fotbalu," apeloval na diváky, pro které byly brány stadionu nakonec zavřené.

Vedení fotbalové asociace Tádžikistánu si slibuje, že by se utkání nejvyšší soutěže mohla vysílat i v zahraničí a fotbal v jedné z nejchudších postsovětských republik by na tom mohl profitovat.

„Hlad po fotbalových zápasech je v celém světě obrovský, takže věříme, že by se na nás mohly některé televizní společnosti s žádostí obrátit. Vždyť fotbal se hraje jen u nás, v Bělorusku, Burundi a Nikaragui. Ale zatím je brzy mluvit o nějakých konkrétních jednáních," nechal se slyšet viceprezident asociace Churšed Mirzo.

V tamní lize působí celkem 42 legionářů, většinou však jde o hráče ze sousedního Uzbekistánu. Členem FIFA se stal Tádžikistán až v roce 1994, jeho reprezentační tým se však zatím ještě nikdy neprobojoval do závěrečné fáze asijského šampionátu a ani klubové celky nezaznamenaly dosud žádný úspěch.

I to by se mohlo nyní změnit, doufají představitelé tamního fotbalu, že se zvýšenou pozorností celého světa o desetičlennou tádžickou nejvyšší ligu by mohl nastat fotbalový boom.