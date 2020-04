Ať místo Kataru uspořádají šampionát Američané, navrhuje bývalý prezident FIFA Blatter

Minulý týden vzneslo ministerstvo spravedlnosti USA obvinění, podle kterého Rusko v roce 2010 uplatilo hlasující fotbalové funkcionáře, aby mu svými hlasy dopomohli k pořádání šampionátu v roce 2018, a stejně si měl počínat Katar, který získal mistrovství světa 2022.

Za příslib úplatků zvolili Katar tři jihoameričtí funkcionáři. Šlo o bývalého šéfa jihoamerické konfederace CONMEBOL Nicoláse Leoze, předsedu Argentinské fotbalové asociace a místopředsedu FIFA Julia Grondonu a předsedu brazilského fotbalu Ricarda Teixeiru. Grondona i Leoz jsou po smrti, Teixeira je v Brazílii, která nemá s USA smlouvu o vydávání stíhaných osob. Leoz a Teixeira byli už v roce 2015 obžalováni z nezákonného prodeje vysílacích práv.

Volby pořadatelů MS 2018 a 2022 od začátku provázelo podezření z korupce. Nyní američtí žalobci zveřejnili detaily o zaslání úplatků pěti čelným funkcionářům FIFA.

Bývalý prezident FIFA Sepp Blatter, který kvůli rozsáhlé korupční aféře v roce 2015 odstoupil z funkce a poté dostal šestiletý zákaz působení ve fotbale, byl mezi prvními, kdo obvinění amerického ministerstva spravedlnosti odmítl.

„Výkonný výbor měl gentlemanskou dohodu, že v roce 2018 bude mistrovství pořádat Rusko a v roce 2022 USA,“ reagoval Blatter, jenž při volbách pořadatele MS 2022 údajně hlasoval pro USA, které byly protikandidátem Kataru.

Pro světový šampionát v roce 2022 bude mít Katar k dispozici osm nových stadionů.

Zdeněk Pavlis, Sport.cz

Nyní v rozhovoru pro německý Bild navrhuje, že pokud by se obvinění z korupce skutečně prokázalo a Kataru by bylo pořadatelství MS 2022 odebráno, mohly by šampionát uspořádat Spojené státy. Ty jsou určeny za pořadatele šampionátu v roce 2026 společně s Mexikem a Kanadou.

„I Německo by dokázalo mistrovství světa za dva roky uspořádat, ale tato varianta není možná proto, že by se v Evropě konaly dva šampionáty po sobě,“ připomněl Blatter mistrovství světa v Rusku před dvěma lety.

„Šampionátu se naštěstí zúčastní jen 32 týmů a nikoli 48, jak plánoval původně Gianni Infantino. Organizace by nebyla složitější než v roce 2018, navíc jde o fotbalový turnaj a nikoli o raketovou technologii. I Japonsko by bylo schopno šampionát uspořádat a snaží se o to,“ potvrdil Blatter zákulisní informace, že o zájemce schopné nahradit Katar by nebyla nejspíš nouze.

Pokud by k takovéto variantě skutečně došlo a USA by pořádaly mistrovství světa místo Kataru, vznikl by ovšem problém s tím, kdo bude hostit šampionát za další čtyři roky. To už na něm má hrát 48 týmů a pořadatelství bylo přiděleno USA, Mexiku a Kanadě.