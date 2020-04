Zákazy končí! Slovenská hvězda už zase hledá štěstí v Číně

Před pár týdny nemožná záležitost, teď už zase realita. Slovenský fotbalista Marek Hamšík je už v Číně a trénuje se svým týmem FC Ta-lien. Situace se v zemi, z níž se do světa rozletěla pandemie, po více než čtvrt roce uklidnila a podle dvaatřicetiletého záložníka je to patrné i při zběžném pohledu na dění v ulicích

"Život se tu vrátil do normálních kolejí. Vše funguje, akorát při vstupu do restaurací a nákupních středisek se musíte prokázat aplikací, že jste absolvovali karanténu a že jste zdravotně v pořádku," uvedl Hamšík na svém webu. Ta-lien navíc leží poměrně daleko od koronavirem nejzasaženější provincie Chu-pej.

Zatím není jasné, kdy se začne nová sezóna nejvyšší čínské soutěže. Naděje na brzký začátek zabrzdilo vládní omezení vstupu cizinců do země, aby se přehradila cesta k další vlně maléru. Počet těch, kteří si přivezli koronavirus do Číny totiž stoupal. Mezi ty, kteří měli pozitivní test se po příjezdu do Asie před pár týdny zařadil i belgický reprezentant Marouane Fellaini, který hraje za Šan-tung Lu-neng. Teď už je někdejší záložník Manchesteru United fit.

A brány pro fotbalisty už se mezitím zase otevřely. Hamšík se tak i se spoluhráči intenzivně chystá v nových prostorách klubu z šestimilionového města. "Trénujeme každý den krásném fotbalovém centru. Připravujeme se na novou sezónu," napsal dále Hamšík.