Překvapení pro jablonecké fanoušky: Haló, tady Adam Pelta, jak se máte?

„Podobnou aktivitu jsem viděl u Bílých Tygrů a přišlo mi to sympatické. Jeden den jsem obvolal i čtyřicet fanoušků. Bylo to příjemný, pro mě docela i nabíjející. Byli tam i devadesátiletí pánové, kteří chodí na fotbal šedesát sedmdesát let," vysvětluje Adam Pelta, který je sportovním ředitelem jablonecké rezervy a zároveň Jiskry Mšeno, ze kterou v krajském přeboru i hraje.

„Trochu jsou překvapení, ale mají radost, že se o ně zajímáme," říká Pelta mladší. „Často mě znají, někteří chodili i na Mšeno, což zase překvapuje mě. Ptal jsme se jich, jak se mají a zda něco nepotřebují, ale většinou se o ně starají jejich děti, takže jsme si často jen povídali," popisuje.

A nejčastější otázka? „Pochopitelně kdy se zase začne hrát. Říkají, že fotbal jim hodně chybí a že se už těší na stadion. Na to jim odpovídám, že na stadion to ještě nevidím, že se budou muset kouknout v televizi," prozrazuje 22letý Pelta.

Sám po mírném uvolnění vládních opatření věří, že se liga v Česku dohraje. „Když vláda povolila trénování po skupinkách, myslím, že pokud se pandemie nezhorší, stihneme dohrát, ale bez diváků. Takže jim říkám, že budou muset kouknout alespoň v televizi," říká Pelta, jenž do obvolávání fanoušků zkoušel zapojit i tátu.

„Přemlouval jsem ho, ale řekl mi, že to nechá na mně, že na tohle moc není," uzavírá s úsměvem.