Za odplivnutí žlutá karta, dožaduje se šéf lékařské komise FIFA. Sliny jsou zdrojem nákazy

„Hráči budou prostě muset změnit své manýry. Nejde jen o to, že odplivnutí není hygienické, podstatné je, co může způsobit. Sliny zůstávají na trávníku a po několik hodin mohou šířit nákazu covid-19," připomíná nizozemský lékař předsedající komisi FIFA, že jedno odplivnutí během utkání může nakazit hned několik hráčů.

Stejné je to i ve chvíli, kdy si fotbalisté vyplachují ústa vodou a plivají ji na trávník. „Obdobná situace, protože s vyplivnutou vodou se dostávají na hřiště sliny," varuje Michel D’Hooge s tím, že nemoc může šířit hráč, u něhož se nákaza neprokázala, protože je asymptomatický.

Rozhodčí by proto měli nekompromisně každého provinilce trestat. A neměli by se přitom ohlížet, zda si odplivl během hry nebo při jejím přerušení.

„Až se fotbal vrátí zpátky na stadiony, musíme být velice opatrní. Nejsem si až tak úplně jistý, zda jde podobným věcem zabránit, ale musíme si být vědomi toho, že právě sliny jsou dobrým způsobem, jak šířit nákazu. Proto bude hlavně na rozhodčích, aby provinilce trestali. V této mimořádné době žlutými kartami," navrhuje předseda lékařské komise FIFA.

Stejně tak by měli sudí nelítostně trestat oslavy vstřeleného gólu, protože i při nich hrozí zvýšené nebezpečí nákazy.

„Hráči si budou muset vymyslet jiný způsob oslavy a jiné rituály, při nichž se nedostanou do vzájemného úzkého kontaktu," souhlasí virolog z univerzity v Cambridgi Ian Bierley a dodává, že by sudí měli dohlížet i na to, aby si fotbalisté po zápasech neměnili dresy, protože i to by mohlo vést k šíření nákazy.