Neymar vydělával sto milionů za zápas! Stejně chce pryč ze zlaté klece

Vydělat si v přepočtu sto milionů korun za jeden zápas, to je pohádkový balík! Hvězdný fotbalový Kanárek Neymar ale tuhle gáži snů bere od chvíle, co přestoupil do francouzského PSG. Přesto se netají plánem dostat se ze zlaté klece. Pokud si šéfové pařížského klubu článek listu The Sun přečtou a zjistí, kolik je Brazilec za jeden zápas stojí, možná by mu s radostí měli pomoci balit kufry. Jelikož byla Ligue 1 kvůli pandemii koronaviru předčasně ukončena, může se stát, že už si Neymar za PSG nekopne...

Obyčejnému smrtelníkovi se z té sumy musí zatočit hlava. Sto milionů korun většina lidí nevydělá za celý život. Pro Neymara je to ale běžná gáže za jeden odehraný zápas od chvíle, co do PSG v roce 2017 přišel. Čísla mluví jasně.

Přestupová suma činila 198 milionů liber, k tomu si přidejte královský plat šesti set tisíc liber týdně (v součtu 62 milionů liber). Pařížané sice od chvíle, co Brazilec do klubu přišel, odehráli 155 utkání, jenže Neymara brzdila zranění a starosti v osobním životě, takže v kolonce jeho startů svítí číslovka 80. Odehrál tedy jen lehce přes polovinu zápasů.

Pak už jsou to jednoduché počty. Sumu 260 milionů liber vydělíte počtem utkání a na světě je královský honorář 3,25 milionu liber za zápas, tedy lehce přes sto milionů korun. Neymar má ve francouzské metropoli smlouvu až do roku 2022, přesto se snaží opakovaně o návrat do Barcelony, odkud dobrovolně prchl. Zatím nebyl úspěšný. Je otázkou, jak to bude letos v létě, až odezní největší vlna pandemie koronaviru a velkokluby začnou řešit přestupy.

PSG s Neymarem v sestavě dosáhlo bez problémů na mistrovské tituly a mířilo za korunou pro francouzského fotbalového krále i v této sezoně. Vysněný úspěch v podobě triumfu v Lize mistrů ale nepřišel. Letos klub přešel v osmifinále přes bundesligový Dortmund, pak se ale prestižní soutěž kvůli pandemii zastavila a není jasné, jak vše dopadne.