Ronaldo nešetří. Své matce udělal radost luxusním dárkem

Mamince Marii Dolores dali mimo jiné zbrusu nový vůz Mercedes Benz GLC Coupe zhruba v hodnotě 100 tisíc eur (cca 2,7 milionu korun).

65letá matka, která měla na kariéru pětinásobného vítěze Zlatého míče veliký vliv, se s novým přírůstkem pochlubila na Instagramu, kde ji sleduje 2,2 milionu fanoušků po celém světě.

„Děkuji svým dětem za dárky, které jsem dnes dostala. Všechno nejlepší všem matkám," napsala pod fotku, na níž s obřím pugetem pózuje vedle nového přírůstku do garáže.

Ronaldo přes sociální sítě nezapomněl popřát nejen své matce, ale také přítelkyni Georgině Rodriguezové, mamince jednoho ze čtyř Ronaldových dětí.

„Vše nejlepší ke dni matek mým dvěma speciálním ženám," napsal k fotkám své matky a Georginy Rodriguezové.

Georgina Rodriguezová zveřejnila fotku v bikinách při věšení prádla.

Ta s Ronaldem a dětmi tráví časy koronavirové pandemie na portugalském ostrově Madeira, odkud také zveřejnila svoji fotku v bikinách při věšení prádla.

Sám Ronaldo už ale spřádá plány na návrat z ostrovního exilu do Turína, kde by se měl zapojit do přípravy Juventusu na možný restart sezony Serie A.