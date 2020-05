FIFA by se měla vrátit do reality, kritizuje Blatter přehlíživý postoj svého nástupce i snahu o větší počet účastníků MS

Snad teď po koronavirové pandemii, která otřásla celým světem a poznamenala ho na mnoho dalších let, i fotbal vystřízliví. „Nastal čas, aby se vrátil do reality. Fotbal a FIFA s ním,“ nabádá bývalý první muž světového fotbalu Sepp Blatter své nástupce, aby zapomněli hlavně na megalomanské plány s dalším rozšiřováním počtu účastníků mistrovství světa. „Podle mého by se počet reprezentačních celků startujících na šampionátu neměl zvyšovat na 48 týmů,“ prohlásil Blatter v obsáhlém rozhovoru pro ruský server Izvestija.

I někdejší nejmocnější muž světového fotbalu se musí vyrovnávat s karanténou a opatřením namířenými ve Švýcarsku proti koronavirové pandemii, ale nijak si nestýská a nestěžuje.

„Nijak nestrádám a netrpím, spousta mých přátel mě neopustila, mám pořád hodně práce. Zvláště, když musím pořád bojovat i u soudů," připomněl Sepp Blatter žaloby a obvinění, jimž čelí.

Nejen ty, s nimiž přišla americká justice začátkem dubna v souvislosti s volbou Ruska a Kataru za pořadatele světových šampionátů, ale třeba i žalobě, s níž přišla na konci loňského roku FIFA. Ta požaduje od Blattera a bývalého prezidenta UEFA Michaela Platiniho vrácení dvou milionů švýcarských franků, které dostal Platini za údajné poradenské služby pro FIFA v letech 1998 až 2002.

„Už mnohokrát jsem vypovídal u soudu a odpovídal na otázky korupce, úplatků, prodeje televizních práv a voleb pořadatelů světových šampionátů, takže mě opakující se obvinění a žaloby už nepřekvapují. Zvláště ze Spojených států," tvrdí Blatter, že zůstává v klidu.

„Vždyť já to byl, kdo přišel ještě před mistrovstvím světa v Jihoafrické republice s myšlenkou uspořádat další dva šampionáty tak, aby spojovaly celý svět. Já prosazoval, aby se v roce 2018 konalo mistrovství světa v Rusku a čtyři roky poté v USA. Dvě velké světové mocnosti si podají ruce a zorganizují mistrovství světa. A výkonný výbor byl se mnou zajedno," neodpustil si Blatter připomenout zradu, které se dopustil předseda UEFA Platini.

Bývalý předseda UEFA Michel Platini

Petr Horník, Právo

„Tehdejší francouzský prezident Nikolas Sarkozy zasáhl a přesvědčil ho, aby podpořil Katar a nikoli Spojené státy. Tím jsme ztratili při volbách čtyři hlasy. Kdyby se tak nestalo, mistrovství světa by se v roce 2022 konalo v USA a tyto problémy by nikdy nevznikly," opakoval bývalý předseda FIFA, že on má čisté ruce.

Platini byl podle něho i příčinou, proč musel jako prezident FIFA v roce 2015 předčasně ve funkci skončit.

„Odstranili mě z fotbalu nikoli proto, že poslední světový šampionát 2018 byl přidělen Rusku, ale proto, že jsme pokusili zastavit Platiniho. Snažil se získat funkci prezidenta FIFA, i když já byl řádně zvolen až do roku 2019," nemůže Blatter odpustit bývalému slavného francouzskému fotbalistovi a poté funkcionáři, že on stojí za jeho pádem.

Stejně tak je rozčarován přístupem FIFA a jeho současného prezidenta. „Gianni Infantino se mnou přerušil veškeré kontakty. Zmizel tím elementární respekt k bývalému předsedovi FIFA," postěžoval si Blatter v rozhovoru pro ruský server, že se ho přehlížení a ignorance hluboce dotýká.

Bývalý prezident FIFA Sepp Blatter.

Twitter

„Mám jiné názory, nesouhlasím s kroky, která FIFA podniká. A netajím se jimi. Gianni třeba prosadil, aby systém VAR byl použit už na mistrovství světa 2018, což byla velká chyba. Vždyť v té době nebyl ještě otestován v plném rozsahu, protože VAR ovlivnil kvalitu fotbalu i šampionátu. Stejně tak nesouhlasím s dalším rozšiřováním počtu účastníků mistrovství světa z 32 na 48 týmů, s nímž Gianni Infantino rovněž přišel. Zastávám a budu zastávat názor, že bychom se zvláště v této době měli vrátit zpátky. Na prvním místě by měla být národní mistrovství, poté kontinentální šampionáty a teprve až poté světový šampionát. Celá FIFA by se měla vrátit zpátky do reality," uvedl pro Izvestije bývalý první muž světové fotbalu Blatter.