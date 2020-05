Americká megaostuda! Představitelé klubu nepoznali vlastního trenéra

Jako by nestačilo, že se jim v nejvyšší americké soutěži MLS vůbec nedaří. Fotbalisté Cincinnati zvítězili v minulé sezoně z 34 zápasů jen šestkrát a bezpečně uzavírali tabulku. A ani letošní ročník zatím není o nic lepší, když prohráli oba úvodní duely. Teď si navíc vedení klubu uřízlo pořádnou ostudu. Když totiž představovalo nového kouče, na sítích se objevila fotka jiného. A fanoušci se mohli začít bavit...

Fotbalisté Cincinnati v MLS pořádně hoří a vedení klubu tak přistoupilo k logickému kroku. Odvolaného kouče Rona Janse, nahradila skutečná osobnost světového fotbalu - nizozemská hvězda Jaap Stam. Legenda Manchesteru United podepsala s klubem smlouvu na dvě sezony, když však vedení klubu radostnou událost pustilo na sociální sítě, dopustilo se pořádného vlastňáku.

Na fotce se totiž k překvapení fanoušků objevil kouč mládežnického týmu Tinus van Teunenbroek. "Připojte se k nám a společně přivítejme nového hlavního trenéra Jaapa Stama," hlásil hrdě text pod snímkem.

Americkému klubu se povedl pořádný trapas

Twitter

A reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. Na ironické a štiplavé poznámky čtenářů klub rychle zareagoval a po pár minutách se objevila tvář 47letého Jaapa Stama.

Jeho "dvojníka", který je nizozemské hvězdě opravdu více než podobný, omyl pobavil. "Máma jednoho z mých svěřenců mi o tom povídala. Každý se mě teď ptá, kdy jdu do Ameriky. Ale to se mi stává často. Na dovolené na mě lidé často pletou s Jaapem Stamem a jednou to dokonce zaměnili i na stránce samotného Ajaxu," směje se Teunenbroek.