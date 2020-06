Oheň mezi Spartou a rebelem Řepkou hoří. Plzeňák Limberský i třeba Rosický byli polínkem, proč vzplál

Fotbal představoval celý jeho svět. Na starých ostravských Bazalech, ale hlavně pak ve Spartě, Florencii, anglickém West Hamu i potom, co se ze zahraničního angažmá na pražskou Letnou vrátil. Teď se fotbal vrací do života Tomáše Řepky zase. Z basy je už půl roku venku, za životní úlety a blikance si trest odseděl a z věznice na plzeňských Borech vyšel jako nový člověk. Nový Tomáš Řepka. „Lepší, pokornější, vážící si všech věcí, které dřív považoval za samozřejmost,“ jak sám přiznával v první části našeho rozhovoru, v němž slíbil i pokračování na téma čistě fotbalové.

Sparťanský fotbalový národ jste na sociálních sítích pořádně vytočil, když jste doporučoval úhlavního nepřítele letenských fanoušků Davida Limberského jako zkušenou posilu, která by Spartě ještě odvedla neocenitelné služby. To jste žertoval? Nebo z vás promlouvala vděčnost k plzeňskému obránci, který se vám snažil pomáhat, když jste byl za mřížemi?

Nic takového, i když je pravdou, že jsem svůj názor na Davida zásadně změnil a považuju ho za skvělého člověka. Ve Spartě jsme se spolu příliš nepoznali, protože tam byl jen krátkou dobu, ale když jsem seděl, jako jeden z mála bývalých spoluhráčů mi pomáhal. A strašně moc. Vším, cigaretami, které mají ve vězení cenu zlata, zájmem, podporou, čímkoli, co jsem potřeboval. Klidně jsem si mohl říct o balík a on mi ho doručil. Ale když jsem o něm psal na Instagramu, bylo to kvůli fotbalu.

To si vážně myslíte, že by Spartě v šestatřiceti letech byl ještě něco platný? Že by ho fanoušci přijali, když na něho mají tak vyhraněný názor?

Klidně bych ho na Letné viděl. I v jeho letech, proč ne? Davidova první štace na Letné byla krátká a tehdy se neprosadil, teď to bude znít pro někoho paradoxně a pro Spartu ostudně, ale Limba je kolikrát lepší než polovina hráčů v současné sestavě Sparty.

Smutné konstatování…

Ono je toho smutného víc.

Však o tom často píšete na sociálních sítích, do nichž jste se ponořil a na nichž si nejen s fanoušky Sparty píšete a vyměňujete názory. Na Spartu, na fotbal…

Baví mě to. Debaty s fanoušky jsou zajímavé.

Bývalý fotbalista Sparty Tomáš Řepka si myslí, že by klub měl sázet na zkušené hráče. Zdroj: Instagram @tomasrepkacz

Hlavně ty o Spartě, které vzbuzují vášně, emoce, diskuse. A také reakce z Letné.

Oheň hoří, nechci přikládat další polena.

Ani jedno? Co třeba Řepkův názor na to, co by Spartě v její současné situaci prospělo ze všeho nejvíc?

Hlavně by bylo zapotřebí, aby se pár hráčů zamyslelo, v jakém klubu jsou a co to obnáší. Takhle to opravdu nejde.

S nástupem Tomáše Rosického do funkce sportovního ředitele Sparty se očekávalo, že právě k takovéto proměně dojde a on se stane spásou. Vy jste to nečekal?

Já tedy rozhodně ne. Toma znám dlouhá léta, a proto jsem nepředpokládal, že bude personou, která to ve Spartě vytrhne. Dokázal bych si ho představit na jiném postu, než na jakém je.

Bývalý fotbalista Tomáš Řepka pokřtil svou knihu Deník ze dna. Vpravo je jeho partnerka, modelka a moderátorka Kateřina Kristelová.

Michaela Říhová, ČTK

Sparťanské martyrium ale není přece jen o Rosickém.

Samozřejmě že je o všech lidech, kteří musí pracovat daleko víc. Lidé kvalitní odvádějící kvalitní práci. Sparťanské legendy, kterých je spousta a měly by dostat šanci. Věřím tomu, že pak by se klub posunul.

Změny od základu?

Kdyby záleželo na mně, pak jo.

Mimochodem, chodíte vy vůbec ještě na Spartu? Viděl jste ji v poslední době na vlastní oči?

Hned v únoru jsem byl na prokoučovaném zápase s Libercem. Mám permanentku, kterou mi přítelkyně Katka koupila, ještě když jsem byl v lochu na Borech. Využili jsme ji ale jen jednou, protože pak přišel koronavirus.

Někdejší opora Sparty Tomáš Řepka sleduje utkání s Libercem.

Vlastimil Vacek, Právo

Koupila?

Samozřejmě že koupila. Je věcí vedení klubu, jeho politiky a svědomí, jak přistupuje k hráčům, kteří ve Spartě něco odehráli. To ovšem komentovat nechci.

Třeba se na Letnou vrátíte, aniž byste si musel kupovat permanentku. Třeba jako asistent trenéra, když teď hodláte studovat trenérskou licenci. Hypotetická otázka – měl byste chuť do toho jít?

Rád bych, proč ne?! V trenérské éře Michala Bílka zastával jednu dobu roli motivátora Horst Siegl. A perfektně, fungovalo to. Byl motivátorem, jakého kabina potřebovala. Sigi je velká legenda a Spartě tehdy hodně pomohl, protože ho respektovali všichni. I starší hráči.

Takže vaše trenérské ambice jsou a budou nejspíš hodně vysoké.

Už před nástupem výkonu trestu jsem koketoval s myšlenkou, že se dám na trenérskou dráhu, ve vězení jsem se dokopal k tomu, že opravdu začnu s trenérskou licencí B. Od 18. června na mě čeká prvních čtyřicet hodin.

Myslíte to s trénováním vážně?

Smrtelně. Dlužím fotbalu strašně moc a chtěl bych teď všechno vrátit.

Jenže dostat se do velkého fotbalu, to je dlouhá a dost svízelná cesta.

Vím, čtyři roky studií. A já nejsem právě studijní typ. I proto jsem konzultoval cestu k profi licenci třeba s Mírou Slepičkou a vím, co mě čeká. Ale když to zvládl on, kousnu se a musím to dokázat i já.

Máte svůj trenérský vzor?

Samozřejmě Pepu Chovance, který mě ještě jako manažer Sparty přivedl z Ostravy na Letnou a pak mě vedl jako trenér ve Spartě i v reprezentaci. Byl v mé hráčské kariéře jedním z nejdůležitějších trenérů, protože mě strašně moc věcí naučil a dal. Byl přísný, ale zároveň i lidský, naladěni jsme byli na stejnou notu, a i díky němu jsem začal o fotbale víc přemýšlet.

Dokáže si Chovanec představit bouřliváka Řepku jako trenéra? „Znám Tomáše, skutečně jsem ho přiváděl v éře Petra Macha z Ostravy do Sparty, léta jsem ho trénoval. Proto si ho umím představit v jakékoli roli. Už proto, že když se do něčeho pustí, chce to dotáhnout do konce. Proto věřím, že i trenérské studium zvládne. A jsem připraven mu pomoci, kdykoli bude potřebovat. A nejen to… Kdybych se snad ještě jednou vrátil do fotbalu jako trenér, dovedl bych si ho představit i jako svého asistenta. Hlavně proto, že bych se na něho mohl spolehnout. Jozef Chovanec, t. č. předseda Komise rozhodčích FAČR

A trenérské ambice, na které jste neodpověděl?

Jsou velké. Na reprezentaci to asi nebude, protože pro nároďák jsou potřeba zkušenější a kvalitnější trenéři. Dětem a malým fotbalistům se také věnovat nemohu, protože nejsem pedagog a neměl bych nervy na to, kdyby se kluci nesoustředili jen na balon a fotbal. Takže uvidím. Budu sbírat zkušenosti a nechám čas plynout.

Předseda komise rozhodčích Jozef Chovanec (vlevo) a bývalý fotbalista Tomáš Řepka křtí novou knihu Deník ze dna.

Vlastimil Vacek, Právo

Teď je můžete sbírat v závěru restartované ligy. Sledujete ji?

Nejenže sleduju, ale i mě baví. Třeba to, jak výborně hraje Plzeň i jak Sparta naposledy odehrála druhý poločas v Karviné. Nechci mluvit o letenské vlaštovce, protože to zatím byla jen malá vlaštovička, takže spíš čekám, zda proměnu potvrdí i proti Teplicím.

A co vy jako budoucí trenér na stíhací jízdu Plzně pronásledující Slavii? Udrží Slavia náskok, který má? Obhájí titul?

Byla by hloupá, kdyby ho neudržela a prokoučovala. I když já se Spartou zažil, že jsme měli šest bodů k dobru, a přesto se mistry nestali. Stát se může cokoli, ale pokud bude Slavia hrát dál tak, jako hraje, titul obhájí.