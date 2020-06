Čech září v novém videoklipu, vybral si překvapivý žánr

Britská kapela Wills & and The Willing ve středu představila fanouškům nový videoklip s názvem Iceberg. Hlavní hvězdou singlu je bývalý český fotbalista a legenda Chelsea Petr Čech, který píseň doprovodil na bicí. Na to, jak se rekordmanovi Premier League daří prorazit v hudební branži, se můžete podívat ve videu níže.

Londýnská country kapela Wills & and The Willing v dubnu oznámila novou posilu na bubnech. Nestal se jí nikdo jiný než legendární brankář Petr Čech, v současnosti poradce sportovního a technického úseku Chelsea.

Ve středu spatřil světlo světa první společný videoklip s názvem Iceberg. Pro londýnského country písničkáře Iana Willse to není první spolupráce s hvězdami ostrovního fotbalu. V roce 2007 si ke svému singlu přizval bývalé Čechovy kolegy Didiera Drogbu a Michaela Essiena.

Something to listen to ... 😉 https://t.co/SzpxuTW0nU — Petr Cech (@PetrCech) June 4, 2020

Co vlastně Čech na spolupráci s Willsem říká? „Video vznikalo v posledních několika dnech. Kvůli nařízení vlády a sociálnímu distancování jsme museli záběry do videa točit každý zvlášť. Jsem rád, že se nám to podařilo dotáhnout do konce,“ nechal se osmatřicetiletý rodák z Plzně slyšet pro agenturu Sport Invest.

Fotbalista Petr Čech s manželkou Martinou.

Tomáš Třeštík/Sport Invest

„S Ianem mě seznámil David Barnard, který je dlouholetým sekretářem Chelsea a momentálně působí jako šéf fotbalových operací v klubu, takže je mým blízkým spolupracovníkem. Díky společné schůzce vzešel nápad si zahrát a nakonec mi Ian nabídl, jestli bych nechtěl na novém albu nahrát pár písniček,“ osvětlil Čech pozadí nové spolupráce.

„Od 10. března pracuji z domova. Je normální, že člověk udělá práci na počítači a po videohovorech, a nakonec mu zbývá trošku víc času. Takže i já profitoval z toho, že když se objevila možnost zavřít se ve studiu a potrénovat, zahrát si, tak jsem toho využil. Navíc mi to pomáhalo se odreagovat a trošičku se uvolnit od té situace, která nastala,“ přiznal Čech, že na hraní na bicích měl v poslední době času přece jen o něco více.

A jaké jsou vlastně Čechovy ambice v muzice? „Hudební budoucnost nijak neplánuji, nechávám tomu volný průběh. Prakticky všechno, co se mě a hudby týče, je spíše spontánní, takže uvidíme, co budoucnost přinese. Každopádně spolupráce s Ianem mě bavila a myslím, že to neskončí jen u jedné písničky. Bavili jsme se i o nějakých živých vystoupeních, tak věřím, že se nám to podaří, až se ta světová situace vrátí do normálu," navnadil fanoušky na budoucí živé koncerty.

Někdejší český reprezentant se hře na bicí věnuje přibližně 10 let. Nedávno si třeba střihl charitativní duet s legendárním bubeníkem skupiny Queen Rogerem Taylorem, když nahráli společný singl s názvem That’s Football.

Pokud vás výkon bývalé stálice mezi třemi tyčemi zaujal, můžete se na další video s jeho hudebními kousky podívat na Čechově kanále na YouTube, kde zveřejňuje své bubenické výkony.