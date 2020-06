ŠKORPILŮV ZÁPISNÍK: Hráči trénují tak, že nejsou na dvě maximální zátěže týdně zvyklí

V 93. pokračování Zápisníku Ladislava Škorpila z posledního března stálo, že se musí odmlčet, neb by komentoval stále jedno a totéž. Leč dvouměsíční vývoj pandemie umožnil oživení první i druhé ligy. V napěchované termínové listině se hráči musí vyrovnat se zátěží dvou zápasů týdně. Ještě než došlo ke spuštění projektu dohrávek, sílily hlasy hráčů, trenérů, realizačních týmů i médií, jak to bude brutální. Jak se zvýší možnost zranění varovali zejména ti, co jim z hlediska postavení v tabulce vyhovovalo, kdyby se v soutěži dál nepokračovalo. Že se bude jednat o enormní zátěž připouštěli i ti, co se nebránili pokračování soutěže.

V dobách mého trenérského působení by takováto polemika nemohla vůbec nastat. Hráči byli trénováni tak, že i v době mistrovských utkání byl v týdenním tréninkovém cyklu jeden trénink uprostřed týdne s maximální zátěží odpovídající výdeji energie v mistrovském utkání. Na principu adaptace a superkompenzace se ta tréninková zátěž i zvyšovala. Navíc se hrála uprostřed týdne utkání. Když ne pohárová, tak přípravná.

Trenér Zdeněk Zeman, který při svém působení v Laziu Řím přivedl Pavla Nedvěda, o přípravě hráčů říká: „Před dvaceti léty jsem trénoval dvakrát víc. Říkali o mně, že pracuju moc. Ale já když pracuju, tak neznám bratra. Musí být po mém. Jenže od té doby fotbal zlenivěl. Nehraje se do běhu, vertikálně, jen z nohy na nohu. Všichni stojí, nikdo se nehýbe. Útočící tým se dostane do vápna soupeře a za chvíli už si přihrává se svým brankářem. Ťukanda tam a zpátky. Nelíbí se mi to, i když se tomu říká moderní fotbal. Já chci hrát fotbal. A dobrý fotbal se může hrát jedině tak, že se bude trénovat a běhat. Jenže hráči se naučili říkat: Trenére, vy nás unavíte a v neděli nebudeme mít sílu pořádně hrát. Hráči jsou zhýčkaní, protože jim to kluby umožňují. Kluby jsou přímo závislé na hráčích, potřebují je, proto je přeplácejí, aby je mohly výhodně zpeněžit. A tak je to pořád dokola. Je to jen obchod."

Takže když se vrátíme k našim nářkům, hráči trénují tak, že nejsou na dvě maximální zátěže týdně zvyklí, a proto jim pak hrozí ono zranění.

Ve 26. kole bylo dosaženo rekordu české ligy v počtu vstřelených gólů. Celkem jich bylo 36, na čemž se výrazně podílel výsledek zápasu Plzeň-Mladá Boleslav 7:1. Nad góly se pěly ódy i v ČT v Dohránu. Leč trenér poražených Jozef Weber pravil: „Chci toho říct co nejméně, abych mužstvu neublížil. Nicméně je mi až stydno."

Rozhodčí Orel byl prý výborný hlavně proto, že se téměř nefaulovalo. Za celý zápas z důvodu nedovoleného zákroku přerušil hru pouze sedmkrát. Když k tomu přidáme, že mužstvo ze středu tabulky vzdorovalo tak, že na rohové kopy zněl účet 8:0 pro Plzeň, na střely na branku dokonce 15:1, tak místo oslav gólů se ptejme, jak a proč hráči poražených tak bránili.