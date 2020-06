Majitel Viktorie Žižkov nechce stadion do pronájmu, trvá na koupi. Radnice má svůj plán

Majitel druholigového fotbalového klubu Viktoria Žižkov Martin Louda nesouhlasí s nabídkou Prahy 3 ohledně žižkovského stadionu. ČTK to sdělil jeho mediální zástupce Jakub Splavec. Klub chce stadion od radnice odkoupit, městská část v reakci nabídla možnost desetileté nájemní smlouvy za korunu a investic ze strany Prahy 3 a magistrátu ve výši 25 milionů korun. Louda uvedl, že městská část stadion zanedbávala a on je do něj ochoten investovat stovky milionů korun, ale nikoli v případě, že ho bude mít pouze v nájmu. Reakce MČ Praha 3 však ve své reakci odhalila, co se jí na předloženém návrhu nelíbí. Sliby Loudy jsou prý nekonkrétní.

Louda se dnes podle Splavce sešel s vedením Prahy 3, ale dohody se dosáhnout nepodařilo. Původní Loudova nabídka byla na odkup stadionu za odhadní cenu s tím, že se zaváže jej zachovat a výrazně do něj investovat. Starosta Prahy 3 Jiří Ptáček (TOP 09) v reakci uvedl, že prodej nelze provést v požadovaném červnovém termínu a že radnice musí zaručit, že stadion a pozemky pod ním zůstanou určeny pro fotbal a ne například pro developerskou výstavbu.

Louda dnes uvedl, že FAČR požaduje pro prodloužení licence investice do stadionu ve výši 50 milionů korun, které by radnice co nejrychleji musela provést. "My chceme vědět, zda je trojka připravena touto cestou jít," řekl. Nabídka radnice počítala s investicemi ze strany majitele ve výši 25 milionů.

Radnicí nabídnutý pronájem na deset let za korunu je podle Loudy snaha přenést zodpovědnost za zanedbaný majetek na klub. "To je, jako kdyby vám někdo pronajal neudržované auto bez motoru. Vy ho sice dostanete do nájmu za korunu, ale abyste s ním mohl jezdit, musíte do cizího investovat spoustu peněz," popsal. Dodal, že jako pouhý nájemce navíc nemůže klub pro rozvoj areálu nic podstatného udělat. "Máme svázané ruce a například varianta toho, že by se celý kompletně zrenovoval, okamžitě padá. Nájem pro nás není variantou," řekl.

Louda, který se stal majitelem klubu v lednu, podle svých slov od té doby do jeho rozvoje investoval přes 50 milionů korun a další stamilionové investice plánuje. Odmítl, že by pro něj nákup stadionu byl pouze nákupem levného pozemku. "Chci vybudovat fungující A-tým, kvalitní mládežnickou základnu a jednoho dne dát Viktorce i vytoužený nový stadion. Klidně si dám do smlouvy, že pokud se tak nestane, trojce to do poslední koruny zaplatím," řekl.

Městská část měla s předchozími majiteli klubu problémy. S klubem se i soudila kvůli neuhrazenému nájmu. Podle starosty nový majitel všechny dluhy vůči městské části uhradil.

Radnice má svůj plán

"Nový majitel fotbalového klubu za námi přišel s nabídkou na odkup stadionu za odhadní cenu. Má představu, že rozhodnutí o prodeji padne během jednoho měsíce a na samotný prodej intenzivně tlačí. Součástí nabídky je poměrně nekonkrétní příslib investic s výhledem na možnou stavbu nového stadionu. Konkrétní plány na stavbu takového stadionu však neexistují," uvedl v prohlášení pro média k celé věci starosta Prahy 3 Jiří Ptáček.

"My takovou nabídku nebereme na lehkou váhu. Současně si ale jsme vědomi možných rizik, která by plynula z prodeje rozsáhlého obecního pozemku v centru Prahy. Představa pana Loudy navíc je, že by se prodej uskutečnil za netržní cenu. Pokud bychom poskytnutím pozemku podpořili výstavbu nového fotbalového svatostánku, rádi bychom nejprve viděli, jak má nový stadion vypadat, a měli jasné záruky, že zde skutečně bude stát," napsal médiím starosta Prahy 3.

"V případě výstavby preferujeme pronájem pozemku na 99 let za symbolickou cenu, případně společný PPP projekt. Dovedeme jednat i o prodeji pozemku, ale za zcela jasných, transparentních a neprůstřelných podmínek za účelem výstavby stadionu," dodal s tím, že do doby než se takové řešení najde, domlouvá MČ Praha 3 s FAČR podmínky pro prodloužení licence. "Jsme připraveni do stávajícího stadionu z padesátých let investovat až 25 milionů Kč. Klubu jsme jako jedno z možných řešení nabídli i pronájem stadionu za korunu, pokud převezme péči o celý areál."

Na situaci reagoval i další zastupitel Prahy 3 - Jiří Svrček. "Fotbalový stadion Viktorie Žižkov se rozprostírá na velmi lukrativních pozemcích v centru města. Po desítky let čelil vysokému zájmu developerů, kteří by zde rádi viděli jiné využití, než je fotbal. Případný prodej bez jasných záruk a navíc za odhadní cenu by byl ze strany městské části absurdním a velmi rizikovým krokem," upozornil Svrček.

"Je třeba si uvědomit, že jen za 30 let změnil fotbalový klub čtyřikrát svého vlastníka a ten předposlední přivedl klub do nucené dražby. Extrémní tlak na rychlý prodej stadionu vlastníkem fotbalového klubu, který je navíc spoluvlastníkem okolních pozemků, je přinejmenším zarážející," doplnil.