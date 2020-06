Smutná zpráva! Zemřela legenda pražského fotbalu

Fotbalový svět zasáhla smutná zpráva. Ve čtvrtek 4. června zemřel v 92 letech legendární funkcionář Josef Vavruška, emeritní sekretář třetiligové Admiry. Pro klub z Kobylis pracoval přes padesát let a byl tak jednou z nejvýraznějších postav pražského klubu. Ten smutnou zprávu zveřejnil na internetových stránkách.

Admira uctila už dříve práci, kterou Vavruška pro klub odvedl tím, že po něm pojmenovala tribunu. Věčně usměvavý chlapík byl totiž symbolem klubu z Kobylis. I když pražské kluby často čelí na hřištích mimo hlavní město nepřátelským reakcím, Vavruška měl u všech velký respekt.

„Kdyby měla Admira měnit klubový znak, klidně by tam mohl být pan Vavruška. Je to legenda," prohlásil kapitán týmu Jan Martinic v době, kdy se slavilo padesát let působení Vavrušky v klubu.

Teď se na Josefa Vavrušku bude v Kobylisích už jen vzpomínat. Třetiligový klub uctí jeho památku minou ticha před nejbližším zápasem.