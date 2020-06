Za útok na policistu míří fanoušek v Rumunsku do vězení

Příznivec rumunského fotbalového klubu Universitatea Kluž byl odsouzen k vězení v trvání 7,5 roku za pokus o vraždu policisty při soutěžním utkání. Vidrean Ovidiu Traian byl shledán vinným, že muže zákona zasáhl do hlavy hozenou sedačkou a způsobil mu zlomeninu lebky. Musí také oběti zaplatit odškodné ve výši 18.000 eur (480.000 korun).

Incident se odehrál vloni v červnu v Kluži při utkání play off o účast v nejvyšší soutěži s AFC Hermannstadt. Na stadionu domácí chuligáni napadli policisty shromážděné na atletické dráze a zasypali je sedačkami, kameny a dalšími předměty. Jeden z četníků inkasoval přímý zásah sedačkou do nechráněné hlavy a okamžitě upadl do bezvědomí. Násilnosti vyvolal zásah policie proti fanouškovi, který během zápasu pronikl na hřiště.