Trenér Škorpil slaví 75. Ještě se mi nepodařilo překonat pubertu, směje se král bonmotů

Jak jubileum oslavíte?

Celoživotně mě více baví něco dělat, než něco oslavovat. Leč je slušností gratulantům poděkovat a něčím je pohostit. A to v úzkém kruhu rodinném i v úzkém okruhu spolupracovníků v Hradci.

S nimi to můžete spojit i s oslavou 60 let od zisku titulu v Hradci Králové. Pamatujete?

Stěžejní bylo, že jsem dostal v 15 letech občanský průkaz. A v den mých narozenin porazil Hradec Nitru 4:0. A v bráně soupeře byl Viliam Padúch, můj budoucí spolužák při studiu trenéřiny na FTVS v Praze.

Po operaci kyčlí jste často říkával, že jste otočil kolem dějin a mládnete. Platí to stále?

Chytila se toho i žena, takže ji teď nechtěla ostraha pustit do supermarketu v době stanovené pro starší 65 let. Když řekla, že jí ke 73, obdržela omluvu. Asi chce prožít stejné manželství ještě jednou.

Tři trenérské legendy, které se zlatým písmem zapsaly do historie libereckého fotbalu: (zleva) Jaroslav Šilhavý, Ladislav Škorpil a Vítězslav Lavička.

Hynek Preisler, Právo

Mimochodem, jak jste pandemii zvládl? Jako důchodce jste patřil mezi nejvíce ohrožené.

Vzhledem ke skutečnosti, že jsem trvale ohrožen prací, nemám čas se nějak výrazně zabývat tímto specifickým druhem ohrožení. Při mých celoživotních aktivitách jsem byl svým způsobem ohrožen bez ustání. Obavy je nutno umět přeměnit ve víru, že vše dobře dopadne.

Dokážete si představit, že byste „ohrožení prací" čelil bez diáře?

Bez něj by v mozku nastal totální chaos. S narůstajícím věkem počet úkolů kladených na mou hlavu roste. A roste i počet různých sportovních, kulturních a společenských akcí. V diáři škrtám a přepisuji na jiný termín.

Nejste právě typický důchodce. Na kolik se cítíte?

Celoživotně se mi nepodařilo překonat pubertu. (usměje se) Ale do intimních podrobností tady nepůjdu!

Zeptám se jinak, máte účet na Facebooku?

Ani náhodou! To je pro ty, co neumějí sbalit na ulici holku a musí se seznamovat po internetu. Nežiju virtuálně. Jsem v zastupitelstvu města, sportovní komisi rady města a v představenstvu fotbalového klubu. Na všechno mám lidi.

Třeba internet je symbolem proměny světa. Co byste vybral za největší změnu za 75 let vašeho života?

Nepochybně změnu klimatu. Když jsem byl dítě, jaro bylo jarem a zima zimou. Z hlediska předpovědi počasí existovala pro naši republiku jedna. To dnes není. Podívám se z okna a pak na aktuální počasí v Pardubicích o 20 kilometrů dál, je to o něčem jiném. Teď je na dvou koncích republiky rozdíl klidně 20 stupňů. To je stejné jako virová epidemie. Příroda s námi účtuje za to, co na ní pácháme.

Ladislav Škorpil (vpravo) na archivním snímku z roku 2006 s Dušanem Uhrinem.

Václav Jirsa, Právo

Snášíte teplotní skoky dobře?

S tím nemám problém, protože se pravidelně otužuji. Už padesát let se každé ráno pravidelně sprchuju studenou vodou a trénuju tím termoregulaci. Platí to i opačně, nejen jako ochrana proti chladu, ale i teplu. Veškeré teplotní změny pak tělo snáší lépe.

V roce 2012 jste se sám obdivoval, že se udržujete v dobrém stavu, když vidíte, že vaši trenérští kolegové pomalu končí v blázincích. Divíte se dnes, že jste se „75" dožil?

Tak je to individuální. Záleží, jaké jsou vrozené dispozice a jaká je schopnost psychicky regenerovat.

Jak si teď nejlépe odpočinete vy?

Na břiše! (směje se) Jsou k tomu předurčeny jen dvě místa: koncert vážné hudby ve filharmonii a čekárna u doktora. Tam se můžu oddávat svým myšlenkám a nejsem pod žádným časovým tlakem. Dnešní svět je v neustálém shonu. Odpočinek rovná se vymanění z něj. V čekárně, než se vám doktor uráčí říct, že jste na řadě. A ve filharmonii do doby, než dirigent dostane kytku. Jsou to místa absolutního klidu a očekávání. Ale lépe se konec očekává ve filharmonii než u doktora, protože tam nevíte, s jakou diagnózou vyrukují...

O čem teď sníte, co byste rád stihl?

Cíle jsou krátkodobé a dlouhodobé. Rád bych se dožil zítřejšího rána a praktikoval to do 100 let. Ale, jak říkala Iva Janžurová, tak, abych si toho byl vědom.

Od roku 1998 jste zastupitelem Hradce Králové, neměl jste někdy větší politické ambice? Jak byste reagoval na nabídku kandidatury na prezidenta po Zemanovi?

To už na mě zkoušeli v Liberci před prezidentskými volbami. V kotli fanoušků měli žlutá trička s pojí podobiznou na hrudi a nápisem Škorpil for prezident. Televizní reportér se po zápase neptal na fotbal, ale na to, zda budu opravdu kandidovat. Tak jsem odpověděl, že pokud by naše hlavní město byl Kocourkov a předchozí prezident Jára Cimrman, tak určitě.