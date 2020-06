Šéf FIFA s rychlým návratem diváků na stadiony nepočítá

"Fotbalová sezona se už v některých zemích znovu rozběhla nebo se k tomu schyluje. To dává nám všem a fanouškům na celém světě naději pro budoucnost," uvedl Infantino. "Tolerance a pochopení jsou v tomto období velmi důležité. Fotbal bez diváků není takový, jak ho známe, ale musíme být trpěliví v otázce, kdy se zase budou moci vrátit na stadiony," dodal šéf světového fotbalu.

Národní ligové soutěže se po koronavirové pauze rozjíždějí od května, v drtivé většině bez diváků nebo s jejich velmi omezeným množstvím na tribunách. "Pracujeme neúnavně a s respektem k současným opatřením na tom, abychom mohli fanoušky zase bezpečně přivést na stadiony," uvedl Infantino.

Švýcarský funkcionář zároveň členským federacím oznámil, že do konce měsíce by mělo být rozhodnuto o finančním balíčku, který FIFA poskytne, aby se fotbal vzpamatoval z koronavirové krize.

Naznačil, že by se nebránil diskuzím o platových stropech či maximální výši přestupních částek. "Slyšel jsem k těmto tématům mnoho zajímavých názorů," uvedl Infantino bez podrobností. "Osobně jsem zastáncem jasnějších a přísnějších finančních pravidel, a to nejen co se týče oblasti přestupů, ale celého fotbalového ekosystému," dodala hlava světového fotbalu.