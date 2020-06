Sexy plážová královna to rozjela. Ohromila fanoušky i hvězdy

Neuvěřitelná podívaná. Krásná Brazilka se pořádně rozparádila a ukázala fanouškům kousky, při kterých se tají dech. Třiatřicetiletá Natalia Guitlerová předvedla, že to s míčem umí doma stejně jako na pláží. Impozantní přihrávka hrudníkem je pak hitem internetu. Dáma, kterou uznávají i hvězdy jako Neymar a Ronaldinho, dokonale rozvášnila své příznivce. Na sociálních sítích jich má přes 1,4 milionu.

Brazilská freestylová hvězda to prostě s míčem umí. Na sociálních sítích ukázala působivou sílu svého hrudníku, když jí přistane na prsou míč hozený z patra a ona jej bez problémů vrátí autorovi přihrávky.

Jistě, nejde o míč pro fotbal, ale spíše pro plážovou zábavu, i tak ale kousek vzbudil poprask, tleskali mu i fotbalisté ze slavných klubů.

Nedávno se ukázala pro změnu u bazénu v bikinách, kde si přes vodní hladinu za pomoci triků přihrávala se spoluhráčkou z freestyle fotbalového turnaje Anou Heckertovou. A opět se bylo na co dívat.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Sobe bola @anaheckert 😜⚽️💦 Příspěvek sdílený Natalia Guitler (@nataliaguitler),Čen 8, 2020 v 9:12 PDT

Zobrazit příspěvek na Instagramu SEXTOUUUU 😂⚽️🤦🏻‍♀️ Příspěvek sdílený Natalia Guitler (@nataliaguitler),Čen 12, 2020 v 5:54 PDT

Šikovnou kouzelnici s míčem sledují i fotbalové hvězdy. Ve svém domě v Paříži si s Guilterovou zahrál TeqBall třeba Neymar. Poklonu složil za její fotbalové kousky i světoznámý Kanárek Ronaldinho.

„Respektují to, co umím. Je to fakt super, když i tihle hráči uznají, že jsem dobrá," říká pyšně.