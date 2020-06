Něco pro Čtvrtníčka? Nepiju, nefetuju, říkal u soudu "toxickej" Pelta

K proslovu a výslechu Miroslava Pelty dospělo soudní jednání o dotační kauze. Bývalý šéf českého fotbalu odmítl vinu. Došlo na vysvětlování vztahů, vzpomínky na vazbu, ale i poměry, v jakých žije šéf fotbalu, který je v kauze jedním z obžalovaných. I na momenty, jak to schytal od manželky, přišla řeč... Dost možná herec Petr Čtvrtníček by po ´Ivánkovi´ našel inspiraci pro další představení.

Obžaloba vychází i z odposlechů pořízených v bytě, kde Pelta často trávil čas s další obžalovanou Simonou Kratochvílovou, náměstkyní ministerstva školství. Měli rozhodovat o dělení peněz podle představ Pelty a dalších obžalovaných. Tedy kromě jiného.

Hodinu a půl monolog, pak výslech. To vše má dnes Pelta za sebou. A zněly i pikantnosti.

„Já když pozvu někoho do bytu a není to mužský pohlaví, tak to má nějakej směr. Ale není to, kristepane, úplatek, jak vykonstruoval pan státní zástupce, že to byl konspirační byt, kde se budou přepisovat dějiny. My nedělali nic zakázanýho. A za to druhý jsem dostal doma. Já mám přísnou paní," rozpovídal se Pelta u soudu podle on-line záznamu, který v průběhu dne pořizoval web Seznam Zprávy.

Dotační kauza Obžaloba viní šéfa fotbalu Miroslava Peltu i další osoby, že v roce 2017 zasahovali nezákonnými aktivitami do dotačního řízení na ministerstvu, a snažili se tak fotbalu a České unii sportu finančně přilepšit nad rámec původního rozhodnutí úřadů. Pelta je viněn ze čtyř různých trestných činů včetně podplacení a navedení ke zneužití pravomoci. Hrozí mu až 12 let vězení.

Co je podstatné? Pelta je přesvědčený, že se ničeho zlého a nezákonného nedopustil. „Vždyť nikdo nic neukrad, jediná koruna se nikde neztratila," vyjádřil se bývalý šéf Fotbalové asociace ČR v proslovu, v němž nejprve nastínil situaci. Včetně své vlastní ve fotbale.

„Po Ivánku, kamaráde (úplatkářská aféra z doby před více než 15 lety) jsem byl toxickej, ne každej se se mnou bavil. Ale řídil jsem svaz, šel jsem nahoru. Nebýt tady toho, byl bych jako strůjce vítězství Čeferina (v roce 2016 zvolený nový šéf evropského fotbalu) členem výkonného výboru UEFA (Evropské fotbalové unie). Ale teď jsem tady a musím se tu obhájit," líčil Pelta s tím, že svojí snahou se pokoušel zachraňovat sport a finanční toky, které notně kdysi pošramotil pád Sazky.

Pelta o svých poměrech na dotaz soudkyně: Nepiju, nefetuju Jsem zaměstnán ve svém klubu FK Jablonec. Můj měsíční příjem je v malých statisících. Kolem 200–300 tisíc měsíčně. Vlastním nemovitost, restauraci Žižkův vrch, jsem akcionář společnosti FK Jablonec, vlastním dům s nebytovými prostorami a byty na jablonecké pěší zóně. A kolik mám na účtu? Kdo dělá fotbal, na účtu nic nemá a na peníze čeká. Jsem nízkonákladovej, nepiju, nefetuju. Když jdeme s manželkou na večeři, většinou to platí ona z karty.

Na počátku Peltova rázného vstupu do dění na ministerstvu školství měla být „loupež", která se stala v roce 2016. Fotbal dostal na dotacích míň, než podle asociačního bosse měl. To jej přinutilo konat. Podle obžaloby přitom ovšem neoprávněně zasahoval do dotačního řízení na ministerstvu.

Pelta se proti tomu rázně ohradil už v minulých měsících i teď u soudu, kde také předal kopii dopisu, který ministryně školství Kateřina Valachová rozeslala hejtmanům, aby si určili, které investiční dotace jsou pro ně prioritní. „Čili mimo ministerstvo. A mně vyčítají, že jsem to dělal v nějakým tajným bytě. Tam jsme s náměstkyní Kratochvílovou byli šmírováni a napíchnuti jako Pentagon. On to teda Pentagon byl, ale pro jiné účely," pokračoval Pelta.

Valachová mu byla a je zjevně trnem v oku. „Všem všechno slíbila, slibem nezarmoutíš, ale nikdy pro nikoho nic neudělala. Hodila všechno na Kratochvílovou. Ony spolu bydlely, měly se spolu... krásně si spolu rozuměly," rozpovídal se Pelta mnohoznačně.

Právě již zmíněný byt na Senovážném náměstí je v případu klíčovým místem. Tam měl Pelta s náměstkyní porcovat dotace z ministerstva. Tam policie nasadila štěnice a konala.

Co také Pelta říkal v soudní síni Kořeny kauzy Na začátku všeho byl pád Sazky. Její šéf Aleš Hušák měl obrovský vliv. Nebýt lidí, jako je tady doktor Jansta, kteří se poté chopili iniciativy, měl by sport velké problémy. Vyzvali mě, abych se té bitky o český sport na její straně také podílel. Byla tu i jiná skupina, v ní byli Jiří Kejval, předseda olympijského výboru, Milan Chovanec, pan Bis a patřila tam i ministryně Valachová. O bytu. A o Simoně a Katce Ten byt na Senovážným náměstí jsem platil já. Na nějaký účely, o kterých nechci mluvit. Objednávala to jedna holka z FAČR, ale platil jsem to celou dobu já. Simona Kratochvílová bydlela u Katky Valachový, a pak jim ale řek ten… no… ministr… ze sociální demokracie… takovej brejlatej… no to je jedno… že už to takhle dál nejde a chystá se na ně mediální útok. A tak se Simona musela den ze dne vystěhovat od Katky. Tak mi volala, že je průser. A já jí ten byt nabídnul. Ona mi za to platila nájem. O ministryni Valachové. Měly se spolu... krásně si spolu rozuměly Ministryně Valachová všem všechno slíbila, slibem nezarmoutíš, ale nikdy pro nikoho nic neudělala. Hodila všechno na Kratochvílovou. Ony spolu bydlely, měly se spolu… krásně si spolu rozuměly. O dvousettiscovém voucheru pro Kratochvílovou. Na Seychely Ten voucher jsem jí nedával jako úplatek. Já to jen zprostředkovával, nic víc. To byl její výlet, její záležitost. Jen bylo domluvené, že to nemusí platit hned. O fotbalovém prostředí Takoví basketbalisti nebo tenisti, to jsou většinou vysokoškoláci. My fotbalisti jsme geneticky trochu jiná třída. Moc chytrejch hráčů neznám. Výjimkou je teda Petr Čech. Ten dokáže prodat i teplej vzduch. Záchranář Majetkovými přesuny na Strahově jsme spolu s Janstou zachránili Českou unii sportu jako střešní organizaci. My jako fotbal jsme tehdy ty prostředky měli. Unie je potřeba. Český olympijský výbor má také svou hodnotu, ale je to vlastně jen dobře organizovaná cestovní kancelář. (zdroj Seznam Zprávy)

Odposlechy samozřejmě unikly... „Nepříjemné i v osobní rovině,“ poznamenal Pelta s tím, že orgány činné v trestním řízení informovaly „za hranou“ o jeho soukromí a předeslal, že s ohledem na tyto skutečnosti nebude odpovídat na dotazy státního zástupce Ondřeje Trčky.

Přiznal, že byt byl v jeho režii. „Platil jsem ho já. Na nějaký účely, o kterých nechci mluvit. Objednávala to jedna holka z FAČR, ale platil jsem to celou dobu já. Simona Kratochvílová bydlela u Katky Valachový, a pak jim ale řek ten... no... ministr... ze sociální demokracie... takovej brejlatej... no to je jedno... že už to takhle dál nejde a chystá se na ně mediální útok. A tak se Simona musela den ze dne vystěhovat od Katky. Tak mi volala, že je průser. A já jí ten byt nabídnul. Ona mi za to platila nájem," nastiňoval Pelta osobní záležitosti.

Valachová se po dnešním jednání soudu už stačila ohradit proti některým Peltovým slovům.

"Jsou lži a jsou ubohé lži. Žádnou 'společnou domácnost' jsem s náměstkyní Kratochvílovou neměla. A proč mohla jistou dobu užívat část služebního bytu resortu školství, to ráda vysvětlím u soudu," reagovala na twitteru.

Peltovo pokračování v kauze je známé. Bývalý šéf fotbalu byl v květnu 2017 s dalšími podezřelými zatčen. Umístěn byl do vazby a převezen do Brna ze zdravotních důvodů. „Já mám panické ataky, tak mě po zatčení odvezli do Brna. Tam mě dali do klece, říkali, že po Kevinovi. Já říkám: Jakej Kevin? ,No přece Dahlgren, ten, co zabil čtyři lidi.´ No to byl zážitek tam měsíc být. A chodili se na mě koukat na pseudonávštěvy lidi ze státního zastupitelství. To byly tlaky," postěžoval si Pelta před soudem.