Exsparťan promluvil o zkušenostech s rasismem: Kouč mě nazýval opicí

„Zažil jsem rasismus v různých podobách a v různých fotbalových šatnách," cituje server Goal.com z živého chatu na Facebooku.

29letý útočník pokračuje historkou z Itálie. „Do Itálie jsem odešel v šestnácti a v sedmnácti už jsem se posunul do A-týmu. Trénoval jsem s prvním mužstvem, ale zápasy hrál za rezervu, jako to má spousta mladých hráčů," vypráví.

Útočník Fabrice Picault s kapitánskou páskou Sparty.

„Tehdejší kouč B-týmu byl asi jednou z nejhorších osob, jaké jsem kdy poznal. Denně jsem se musel vypořádat s tím, že mě nazýval opicí, nebo mi říkal, že bych se měl vrátit zpátky do džungle v Africe," líčí Picault.

„Vy černí hráči nemáte techniku, jste jen rychlí, tak běhej, to je to, kvůli čemu jsme tě přivedli," povídal údajně kouč Picaultovi.

„Když jsem mladšímu spoluhráči řekl, aby něco udělal, odpověděl mi: Ne, uděláš to ty, protože jsi černej," nastiňuje Američan tehdejší fungování týmu. „Na mém místě v šatně jsem nacházel samolepky s opicemi. Asi dvakrát do týdne to skončilo pěstním soubojem," prozrazuje k pobytu v Cagliari.

Útočník Sparty Fabrice Picault (vlevo) během přípravného utkání s Prostějovem.

Do Evropy se Fabrice Picault vrátil v roce 2015, kdy jej přivedla Sparta. Za její A-tým si však zahrál jediný soutěžní zápas, když nastoupil na posledních šest minut ve čtvrtfinále poháru proti Jablonci, více toho odehrál v Juniorské lize. Po osmi měsících zamířil z Prahy do druhé bundesligy, konkrétně do St. Pauli.

Nyní je již čtvrtým rokem v americké MLS. Po třech letech ve Philadelphii působí od letošní zimy v Dallasu, kde je spoluhráčem českého útočníka Zdeňka Ondráška.