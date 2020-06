Asijský Fotbalista roku 1988 Rází zemřel po nákaze koronavirem

Ve věku 56 let zemřel po nákaze koronavirem bývalý irácký fotbalový reprezentant Ahmed Rází, autor jediného gólu své země na mistrovství světa a držitel ocenění pro asijského Fotbalistu roku 1988. Jeden z nejlepších hráčů blízkovýchodního státu v historii byl v předminulém týdnu přijat do nemocnice v Bagdádu, poté co byl pozitivně testován na onemocnění covid-19. Po propuštění byl znovu hospitalizován ve čtvrtek kvůli zhoršení zdravotního stavu a v neděli na následky komplikací zemřel. Oznámilo to irácké ministerstvo zdravotnictví.