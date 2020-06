V PSG byly čtyři případy covidu-19, nemocný už nikdo není

V klubu francouzského fotbalového mistra Paris St. Germain byly čtyři případy nákazy novým typem koronaviru. Tři fotbalisté a jeden člen realizačního týmu už se z onemocnění vyléčili a mohou se zapojit do přípravy. Všichni vykazovali příznaky nemoci covid-19 v době, kdy byli v karanténě a nebyli s nikým v kontaktu. PSG to oznámil na svém webu, aniž by někoho jmenoval.