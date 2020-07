Odložená valná hromada FAČR se uskuteční 15. září

Výkonný výbor poprvé odložil valnou hromadu na začátku dubna krátce po vypuknutí koronavirové pandemie v Česku. Podruhé rozhodla "fotbalová vláda" o přesunutí zasedání 2. června. FAČR měla k dispozici čtyři termíny a nakonec se rozhodla pro úterý 15. září. Dějištěm zasedání zůstala Olomouc.

Letošní valná hromada je nevolební a neměla by řešit žádné klíčové otázky. Hlavním tématem zasedání by měly být finance.

Výkonný výbor na svém jednání také schválil rozdělení mimořádné finanční podpory pro kluby zasažené dopady koronavirové krize ve výši 20 milionů korun. Pomoc by měla směřovat do klubů s mládeží do 18 let.