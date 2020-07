S Guľou si přidávali po tréninku. Teď kouči Plzně fušuje bývalý prvoligista do řemesla

V provizorních stanech sedí desítky špuntů od šesti do čtrnácti let. Na nohou kopačky, na sobě červené dresy se jmenovkami. Hltají vyprávění kapitána Bohemians 1905 Josefa Jindřiška a jeho spoluhráčů Lukáše Hůlky a Romana Valeše. Po besedě si jdou pro podpisy. „Až budu velkej, taky budu hrát ligu," vystřelí bezelstně jeden z účastníků Fotbalového kempu bývalého prvoligisty Jiřího Maška. Jeho šestý ročník začal v uplynulém týdnu v Radonicích, vísce na okraji Prahy.

„Mám radost, jak se projekt rozjel. Letos mám nejvíc dětí, během šesti turnusů se jich tu v létě protočí tři stovky. Jsme tedy největším příměstským kempem v Česku," těší 41letého Maška, který prošel Jabloncem, Teplicemi, Mladou Boleslaví. Několik sezon strávil v Turecku a na Kypru.

Dvoufázové tréninky prokládá besedami, na které zve bývalé i současné osobnosti české ligy. Kluci se jich můžou na cokoli zeptat. Například k trojici Klokanů přilétl dotaz, jaký byl jejich bývalý spoluhráč Martin Hašek, který si vyvzdoroval odchod ze Sparty.

Impuls k provozování kempu (informace na Facebooku nebo na www.kempmasek.cz) poskytl Maškovi jeho syn. „O prázdninách jsem nevěděl, co s ním. Zároveň jsem chtěl vždycky trénovat. Takže to byla přirozená cesta," říká Mašek. Každou z pěti tréninkových skupin vede jeden kouč, Mašek na všechno dohlíží. Od pondělí do pátku absolvují hráči dva tréninky po hodině a půl.

Při svém mládí má Mašek velké zkušenosti. Za poslední roky totiž prošel v roli trenéra prakticky všemi kategoriemi. Od přípravky až po muže. „Myslím, že každý kouč by si měl tuto cestu projít. Aby poznal, co v každé kategorii funguje. Jako například Pavel Vrba," podotýká Mašek, jenž nyní vede 14-15leté žáky v Mladé Boleslavi.

„Tihle kluci jsou fantastičtí, je u nich značný progres. Mužní, chlupatí, začínají s holkami, rostou jim vousy, procházejí pubertou. Ale jsou do fotbalu zažraní, fungují, jak člověk chce," pochvaluje si Mašek.

Trenér Viktorie Plzeň Adrián Guľa během utkání na Spartě.

Vlastimil Vacek, Právo

Trenérský vzor nemá, líbí se mu však způsob práce plzeňského kouče Adriána Guľy. Má k němu blízko, před lety spolu váleli za Jablonec. „Jsme dobří kamarádi, přidávali jsme si tehdy po trénincích navíc. Adrián pak začal brzy trénovat, vyletěl rychle nahoru," povídá autor 33 gólů v české lize.

Trénuje podle citu, nikoli podle knížek, které obdržel při studiu licencí. „Někdo tohle neslyší rád, ale já hrál fotbal odmala, má k němu vztah. Vím, co by se mělo trénovat u přípravek, v žácích. První, druhý dotek, převzetí míče. I kam ho převzít," říká Mašek, který věří, že se jednou v lize objeví hráč, který mu prošel rukama. „Je ještě brzo, ale čekám na to. Třeba to bude některý kluk z letošního kempu," uzavírá Mašek.