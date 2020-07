Fotbalová MLS chce od srpna hrát v běžném formátu bez diváků

Zámořská fotbalová liga MLS se chce od konce srpna vrátit k formátu sezony, v němž by kluby hrály na vlastních stadionech, byť bez diváků. Podle šéfa soutěže Alfonsa Mondela by mělo 26 týmů místo původně plánovaných 34 zápasů odehrát v základní části 20 až 23 utkání, poté by následovalo obvyklé play off.