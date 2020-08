Řepka zpátky na scéně! Po více než roce opět obuje mistrovské kopačky

To bude opravdové pozdvižení na vsi. Na první fotbalový mistrák nové sezony v obci na Kutnohorsku bude asi poněkud nával. A nejen tam. Červené Janovice hrající okresní třetí třídu totiž zlanařily extra posilu. Opravdu zvučnou. Tomáše Řepku! Známý bouřlivák rozhodně nekončí a znovu obuje kopačky v mistrovském utkání. A to společně s dalším bývalým reprezentantem Martinem Jiránkem, který do ambiciózního klubu přišel už před pár týdny.