Barošova paráda je hitem! Neuteče teď kanonýr do vyšší soutěže?

Milan Baroš je zase za hvězdu. Ovací se dočkal při své premiéře v dresu rodných Vigantic ve zlínské I.A třídě. Osmatřicetiletý bývalý reprezentant přilákal do ochozů osm stovek fanoušků a ukázal jim, že pořád umí dávat góly. Zejména první zásah stál za to. Někdejší hvězda Baníku Ostrava dostala parádní přihrávku a pak už odsoudila gólmana do role statisty. Barošův zásah je hitem internetu a fanoušci střelce zahrnují chválou. Na gól se můžete podívat ve videu.