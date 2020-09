Šmicer, Koller a spol. odstartovali rekordní Ondrášovka Cup, superpohár vyhrála Sparta

Ondrášovka Cup byl jednou ze tří domácích fotbalových soutěží, které se během poslední sezony podařilo dohrát. Omezení sportovních akcí na jaře 2020 výrazně ovlivnilo zejména přípravu šesti finálových turnajů, jež se však nakonec za dodržení všech protiepidemických opatření uskutečnily v rekordním období 17 dní. Ani přes prázdniny chuť střetávat se s konkurencí z celé republiky fotbalové mládežníky neopustila, o čemž svědčí i rekordní účast pro další ročník. Celkem se přihlásilo 887 týmů, což je o 84 více než loni.

„Chceme všem malým hráčům a hráčkám poděkovat, jak zvládají obtížnou dobu a přes všechna omezení si jdou za svým cílem - zlepšovat se ve fotbalovém umění. Superpohár, který je letošní novinkou, je adekvátním vyvrcholením předchozí sezony a naladěním na sezonu novou," říká Petr Lacina, manažer Ondrášovka Cupu.

Snímek z utkání Sparty s týmem mezikrajských výběrů FAČR.

Ondrášovka Cup/Josef Štěpán

Do Komárova zavítala téměř tisícovka diváků, kteří se rozhodně nenudili. Mladíci ze Sparty sice vyhráli jednoznačně 5:0, ale utkání mělo v této věkové kategorii mimořádně vysokou úroveň. Na jedné straně sehraná Sparta a na druhé nejlepší hráči kategorie U14. Za pár let nejspíš někteří z těchto nadějných fotbalistů budou oblékat dresy prvoligových klubů a nejlepší by se mohli prosadit až do reprezentace. Sparta dala na začátku dva rychlé góly a tím vnesla do své hry klid i spoustu invence, která se projevila v podařených kombinačních akcích. O góly se podělili Wolfl, Štýbr, Nechvátal, Chrastina a Mikuš. Herně pozadu nezůstali ani hráči z výběru FAČR, kteří také předváděli pěkný fotbal, kterému chybělo pouze gólové vyjádření.

Sparta přidala do sbírky trofejí tu úplně nejnovější. Celé utkání potěšilo hlavního trenéra Pražanů Martina Kumštu, který měl slova chvály i pro tým soupeře. „V nádherném prostředí jsme si celou akci všichni užili. Na hráčích jsem viděl od počátku chuť a touhu uspět. Samotný zápas se hodnotí dobře. Vyhráli jsme, a hlavně naše hra směrem dopředu byla nápaditá, bavila mě, kluky i diváky, kterých bylo opravdu dost. Samotný výsledek 5:0 je hezký a možná i krutý pro soupeře, který měl ve svém týmu výborné fotbalisty."

Internacionálové se zapotili

Po superpohárovém zápase nastoupil proti domácí staré gardě posílené o několik mladších hráčů tým osobností Real Top Praha. V jeho dresu nastoupila nadupaná sestava plná bývalých úspěšných reprezentantů, často medailistů z evropských šampionátů v letech 1996 a 2004 jako Vladimír Šmicer, Patrik Berger, Jan Koller, Karel Rada, Pavel Mareš, Milan Fukal nebo Václav Kadlec. Real Top Praha musel pořádně zabrat, aby domácí tým pokořil těsným výsledkem 4:3, když se o dva góly postaral Jan Koller a po jednom přidali Václav Kadlec a Pavel Mareš. Při utkání se vybralo na charitativní účely 75 tisíc korun, které po závěrečném hvizdu převzala paní Jarmila Gruntová ze Svazu tělesně postižených z Hořovic, které chce částku věnovat handicapovaným dětem.

Poprvé v historii má pohár dvě tváře projektu Dominika Plechatého a Markétu Ringelovou, oba ze Sparty. „Pro nadcházející sezonu jsme se rozhodli pro dvě tváře, muže a ženu. Po složitých měsících, kdy veškeré dění ovlivňovala pandemie, musí Ondrášovka Cup, ale i fotbal a sport obecně, spojovat celou společnost. Pod dojmem poslední doby je tedy naším cílem pro další ročník mládežnického poháru přispět právě k tomuto spojování. Touto cestou také chceme podpořit dívčí fotbal," upřesňuje Petr Lacina.

Plechatý hraje v obraně Sparty a také patří do reprezentační jednadvacítky. Ringelová také hraje za Spartu, ale na rozdíl od Plechatého v útoku, a rovněž za ženský národní tým. "Je to pro mě něco nového. Když jsem vyrůstal jako kluk ve Zvoli u Prahy, tak jsem měl svoje vzory. Jsem rád, že v podobné roli teď můžu být zrovna já. Všem účastníkům přeji hodně štěstí, ať se jim daří a vyhraje ten nejlepší," svěřil se mladý sparťanský obránce a Markéta Ringelová, která zavítala i do Komárova, na něho navázala. „Jako dítě jsem byla fotbalový fanatik. Fotbalem jsem žila každý den. Ať si všichni užijí Ondrášovka Cup na 100 procent, ať jim to střílí a vyhýbají se jim zranění."

K patronům přibude Lafata

Ambasadorem projektu nadále zůstává herec a bavič Jakub Kohák, dlouholetý fotbalový komentátor České televize Pavel Čapek se opět chopí role moderátora. Patrony jsou pak bývalí či současní reprezentanti a trenéři Stanislav Vlček, Josef Hušbauer, Jaroslav Hřebík a Jakub Dovalil, k nimž od nové sezony přibude šestinásobný král ligových střelců David Lafata. „Měli bychom se snažit dětem fotbal zpříjemnit tak, aby je bavil a zůstaly u něho. Měli bychom si vážit dětí, které na fotbal chodí. Sám jsem začínající trenér, když vedu malé kluky v Dubném u Českých Budějovic, kde bydlím. Chodí nám docela dost dětí, takže máme dokonce tři kategorie," svěřil se svým pohledem na mládežnický fotbal a s prvními trenérskými zkušenostmi legendární kanonýr Českých Budějovic, řeckého Xanthi, Jablonce, Austrie Vídeň a Sparty.

Svůj prostor dostala v Komárově i kapela InAction, která poprvé zahrála živě oficiální hymnu Ondrášovka Cupu. Po odehrání obou duelů pak koncertovala až do úplného závěru fotbalového odpoledne.

Finálové turnaje pro všechny věkové kategorie jsou naplánovány tradičně na předprázdninový čas roku 2021 a jejich patrony by měli být i reprezentační trenéři týmů U15 - U21 a českého A týmu.