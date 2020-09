Koronavirus podle FIFA připraví kluby o 14 miliard dolarů

Koronavirus připraví fotbalové kluby o zhruba 14 miliard dolarů (asi 315 miliard korun). V rozhovoru pro agenturu Reuters to prohlásil Olli Rehn, šéf komise FIFA pro boj s následky pandemie, která vyčíslila celkovou hodnotu světového klubového fotbalu na 40 až 45 miliard dolarů.

Výpočet podle Rehna nicméně počítá s variantou, že bude pokračovat současný trend, kdy se soutěže po tříměsíční vynucené pauze pomalu vrací k normálnímu provozu. "Zásadní bude, jestli se podaří vyvinout vakcínu a jestli budeme mít další možnosti boje s pandemií. Ale to je všechno velmi nejisté," uvedl.

"Naše údaje vychází ze současného stavu, ale nemůžeme vyloučit, že se to opět zhorší. Kdyby pandemie v nadcházejícím roce udeřila ještě víc, byla by to samozřejmě naprosto jiná situace," prohlásil bývalý eurokomisař a v současnosti guvernér finské centrální banky.