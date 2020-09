Holky, perfektní, chválil trenér fotbalistky, které se výhrou v Polsku přiblížily evropskému šampionátu

Naděje na premiérovou účast českých fotbalistek v závěrečném turnaji evropského šampionátu žen v roce 2021 stále žije. „V naší skupině jsou sice na programu ještě dohrávané zápasy, ale druhé příčce jsme se přiblížili,“ pochvaloval si reprezentační kouč Karel Rada poté, co jeho svěřenkyně zvládly důležitý kvalifikační zápas v Bielsko-Biale a vyhrály 2:0 nad Polkami. V tabulce se tak dostaly na druhou příčku právě před své soupeřky.

Po domácí bezbrankové remíze s Polkami měly české reprezentantky odvetu od samého začátku ve své režii. „Jednoznačně jsme dominovaly, měly jsme víc šancí než Polky, takže jsem věřila, že vyhrajeme," svěřovala se Kamila Dubcová, autorka jednoho z gólů české reprezentace.

Ten první vstřelila už po půlhodině z trestného kopu Stašková. „Škoda, že zůstalo jen u jednoho, protože holky si vypracovaly minimálně dvě další velké šance. Kdyby je proměnily, mohl být další průběh utkání klidnější," glosoval vydařený úvod trenér Rada.

„Ale i tak zvládly první poločas velice dobře. Hrály agresivně, dostupovaly Polky, nutily je k chybám, prostě takticky perfektní výkon."

Po změně stran se sice domácí hráčky zlepšily, ale o obrat se pokoušely marně. A to přesto, že nejlepší hráčka v českém družstvu Svitková musela pro zranění střídat. „Je to výjimečná hráčka, ale ostatní ji zastoupily a šly za svým cílem, takže po druhé brance dohrály střetnutí v klidu," kvitoval trenér.

Bertholdová: Polky jsme do ničeho nepustily

„Samo sebou, že jsme hrozně spokojené. Šly jsme za tím, co jsme si před zápasem řekly a Polky do ničeho nepustily. Jednou sice trefily tyčku, a pak nás podržela Bára Votíková výborným zákrokem, ale jinak jsme měly navrch," hodnotila střetnutí Petra Bertholdová, která se po vyloučení v kvalifikačním zápase loni na podzim v Ázerbájdžánu vrátila do reprezentace po dlouhé pauze.

České reprezentantky mají ve skupině na kontě po pěti odehraných utkáních deset bodů stejně jako Španělky na první příčce. Ty však mají o zápas méně. Polsko je třetí s osmi body po pěti utkáních.

Na závěrečný turnaj v Anglii se přímo kvalifikuje devět vítězů skupin a tři nejlepší družstva z druhých míst. Dalších šest družstev z druhých pozic postoupí do play off, ze kterého vzejde zbývající trio, které se šampionátu zúčastní.