Trenér brazilských mistrů světa Scolari bude zachraňovat zadlužené Cruzeiro v druhé lize

Trenér brazilských mistrů světa ve fotbale z roku 2002 Luiz Felipe Scolari má pomoci zachránit slavný a zadlužený klub Cruzeiro. Jednasedmdesátiletý kouč se druholigového týmu z města Belo Horizonte ujal a podepsal kontrakt spolufinancovaný sponzory do roku 2022.

Čtyřnásobný brazilský mistr Cruzerio sestoupil do druhé ligy loni a kvůli nesplaceným dluhům vstoupil do sezony s šestibodovým odpočtem. Po patnácti kolech je známý klub předposlední a hrozí mu pád ještě do nižší soutěže.

Scolari nahradil odvolaného Neye Franca a Cruzeiro povede podruhé v kariéře po letech 2000 a 2001. Na lavičku se zkušený trenér vrací po více než roce od odvolání od fotbalistů Palmeiras loni v září.

Bem-vindo, Felipão!



Multicampeão e com história no Cruzeiro, Luiz Felipe Scolari é o novo treinador da equipe celeste.





Kromě brazilské reprezentace trénoval v minulosti Scolari také Portugalsko, s nímž byl ve finále mistrovství Evropy 2004. Koučoval i Chelsea, Kuang-čou Evergrande či brazilské Grémio.