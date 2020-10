Ivane, vrať se! Berbrův kritik Vízek přemlouvá Haška, ať udělá ve fotbale pořádek

Patřil k nepohodlným kritikům, proto ho šedá eminence českého fotbalu pohnala až k soudu. Internacionál Ladislav Vízek by tedy mohl slavit, když teď soud poslal do vazby Romana Berbra. Místopředseda Fotbalové asociace ČR (FAČR) je jedním z obviněných v kauze ovlivňování zápasů. Vízek ovšem nejásá. „Jistě, všichni se ho báli. Spíš je to ale smutné. Obnova pořádků v našem fotbale potrvá strašně dlouho,“ uvědomuje si bývalý reprezentant.

Bebrovo zatčení přivítala veřejnost s nadějí, že by se fotbalové prostředí mohlo pročistit. Přehnaný optimismus však není na místě.

„Doufám, že fotbalová chobotnice snad konečně přišla o hlavu. Jejích chapadel sahajících až do krajů je však pořád strašně moc," upozorňuje Ladislav Vízek.

Domovní prohlídka u Romana Berbra

Patrik Biskup, Právo

Český fotbal má každopádně na triku další skandál a vedení FAČR se během odpoledne vyjádří, jak s ním hodlá naložit.

„Míra Pelta mohl na Strahově sedět ještě dvacet let, je do fotbalu správný fanatik. Ale zbláznil se, případ s dotacemi nezvládl. Přerostl se, na svazu se asi každý časem zkazí," poukazuje Vízek na nucený odchod nedávného předsedy FAČR.

Pracovat pod ním byl očistec

Roman Berbr představuje v jeho očích mnohem větší zlo.

„Úplně jiný level než Pelta! Sloužila mu vycvičená armáda, používal metodu strachu. Od svých známých dobře vím, že pracovat pod Berbrem na Strahově byl očistec, jak se ho všichni báli. Doufám, že aspoň teď se proti němu všichni takto postižení postaví," líčí poměry ve vedení asociace.

Současného předsedu Martina Malíka označuje Vízek za úředníka, který mu nevadí. Rázný pokus o obrodu českého fotbalu by však podle jeho gusta měl spustit někdo jiný.

„Už jsem oťukával Ivana Haška, aby se na Strahov vrátil. Ale nechce se mu, právě kvůli Berbrovi tenkrát odešel," poukazuje na studovaného internacionála, který již působil jako předseda tehdejšího ČMFS.

Legendy se zpátky nepohrnou

„Ivan je právník, má to v hlavě srovnané. Jemu bych věřil, že by pořádek na Strahově udělal, protože moc dobře ví, kdo je kdo, kdo by měl odejít. Ale pokud jde o fotbal jako celek, potřeboval by mít na svojí straně celý aparát, což je právě problém," obává se Vízek.

Každopádně podle něj nastal čas pro změnu.

Jeden z obviněných ve fotbalové kauze putuje z justičního paláce do vazební věznice.

Sport.cz

„Napadají mě kluci jako Pavel Nedvěd nebo Petr Čech. Jenže mají svou práci v zahraničí a do našeho marasmu prostě zpátky nepůjdou. Nebo Karel Poborský, v asociaci už působí a proti Berbrovi měl taky výhrady. Nebo takový slávista Tvrdík. Svým způsobem taky blázen, ale transparentní... Musíme si poradit, jsme přece chytrý národ," usmívá se legenda pražské Dukly.

„Když už nic jiného, doufám, že si aspoň Berbrovi voliči uvědomí, pro jakého člověka na valných hromadách hlasovali," dodává Vízek s neskrývaným pesimismem.