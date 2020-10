Na Moravě se už fotbal od třetí ligy níž do konce roku hrát nebude. MSFL by měla pokračovat od konce února

Fotbalové soutěže od moravskoslezské ligy níž včetně dorosteneckých a žákovských kategorií se už na Moravě v tomto kalendářním roce hrát nebudou. Sportu.cz a Právu to potvrdil sekretář Řídící komise FAČR pro Moravu Radek Šindelář.

„Vzhledem k nouzovému stavu a kvůli zpřísněným opatřením ohledně druhé vlny pandemie koronaviru, která vláda vyhlásila ve středu, jsme se rozhodli veškeré soutěže od dospělých po žáky na podzim přerušit. Všechna zbývající utkání jsme přeložili na jaro. Nejdřív by se dohrály zápasy z podzimu, pak by teprve v jednotlivých soutěžích začala jarní část. Snad už to epidemiologická situace dovolí," doufá Šindelář.

Podle něj se větší debata vedla jen kolem moravskoslezské ligy, která má osmnáct účastníků, a dosud se v ní odehrálo neúplných jedenáct kol. „Zástupci klubů však argumentovali, že v současné nejisté době není vůbec jasné, kdy by se mohlo pokračovat. Po obnovení společné přípravy by navíc týmy potřebovaly sehrát aspoň tři přátelská střetnutí. Takže jsme to vyhodnotili tak, že ani u třetí ligy nemá momentálně smysl dál čekat," vysvětlil.

Naopak divize i většina krajských soutěží včetně dorosteneckých a žákovských mají po čtrnácti mužstvech. „Tam by neměl být problém několik kol na jaře přidat," míní Šindelář.

Ve středu vložené zápasy

„Moravskoslezská liga však bude muset začít už koncem února, aby se všechno stihlo. Kluby souhlasily, že by hrály každou druhou středu vložené zápasy. Definitivně termínovku schválíme během listopadu," informoval.

Podle něj v této složité době amatérský fotbal trpí. „Ani utkání bez diváků nejsou rozhodně šťastná," má jasno. „Nezbývá než společně věřit, že na jaře se situace zlepší," uvítal by.

Šindelář připomíná, že k tomu, aby bylo možné po sezoně určit postupující a sestupující celky, musí být v jednotlivých soutěžích odehrána aspoň polovina zápasů. „Sportovně-technická komise by musela určit, jak to bude, pokud budou mít mužstva nestejný počet odehraných duelů. Zřejmě by o pořadí rozhodoval bodový průměr na jedno utkání," myslí si.