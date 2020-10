Bez rozhodčích by byl fotbal moc férovej. A tím pádem nudnej! Kauza Berbr jako podle filmu

Vyšehrad, kam se podíváš. Ministr Prymula by mohl mluvit...

Nikdo nemá pochyby, koho Miroslav Hanuš ztvárňuje.

„Každýmu nakonec dojde, že bez rozhodčích se hrát nedá. Bez rozhodčích se akorát 22 chlápků honí za balonem jako ču... Až rozhodčí z toho dělá sport. Dá tomu řád, zařídí góly, přehlídne ofsajdy, nakloní rovinu, jak je potřeba, a řeka teče," líčí labužnicky funkcionář s vizitkou Roman Berbr před sebou.

Film Vyšehrad vychází z úspěšného internetového seriálu. Na snímku z natáčení zleva Jakub Prachař, Jakub Štáfek a Jiří Ployhar.

Jan Handrejch, Právo

„Když by byla pořád rovina, tak teče akorát ho... Fotbal je krásnej sport, ale bez rozhodčích by byl moc férovej. A tím pádem nudnej!"

Piště si, že hláška, kterou si Miroslav Hanuš s gustem vychutnává, rychle zlidoví. Jako v případě Ivánku, kamaráde, můžeš mluvit?

Připravovaná komedie Vyšehrad navazuje na stejnojmenný seriál. Do kin by měla jít v roce 2021.

Reálné zatčení nevymyslíte

„Je to v podstatě jediná vážná scéna v komedii, ale je tak pravdivá... Pár týdnů poté, co jsme ji natočili, zatkli reálného Romana Berbra. To nevymyslíte, to píše sám život. Nebo jak my s oblibou říkáme: Někdo nám asi ukradl scénář filmu," řekl producent snímku Ctibor Pouba pro Novinky.cz.

Vedle Jakuba Štáfka v hlavní roli Laviho si zahrají také Jakub Prachař, Ondřej Pavelka, Jiří Ployhar, Šárka Vaculíková, Veronika Kubařová, David Novotný, Jaroslav Plesl, Ivana Chýlková a David Prachař.

Laviho autogram má svou cenu...

René Machálek

Důležitou roli mají ve filmu i skuteční fotbalisté, Tomáš Rosický, Patrik Berger, Jan Koller, Vladimír Šmicer, Roman Bednář, Václav Kadlec a také komentátor Jaromír Bosák. Hokejisty pak zastupují Jakub Voráček či Ondřej Pavelec.

Štáfek je spolu s Martinem Koppem také režisérem. Určitě dojde také na autentické záběry z loňského září, když Štáfek v MOL Cupu nastoupil za Vyšehrad na závěr duelu se Slavií a podepsal se pod debakl 0:8.