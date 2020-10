Pan Špaček lže, ohradil se první muž českého fotbalu proti otevřenému dopisu ze Živanic

Šlo už o druhý, který během posledních let napsal. Ohradil se důrazně proti tvrzení, že by šlo o kolektivní vinu.

„Jak se takto můžete vyjádřit? To mně připadá, že jste se vrátil do doby minulé. Jak můžete osočit kluby ve smyslu, že si nechtěly pálit prsty, a tak neupozorňovaly na situace ve fotbale? Slušně řečeno, nemluvíte pravdu," napsal v něm Petr Špaček a připomněl dopis první starý dva roky i to, že za kritiku poměrů panujících v českém fotbale, konkrétně ČFL, které označil za žumpu, byl loni v dubnu vyloučen z FAČR.

Šéf Fotbalové asociace ČR Martin Malík předává křišťálový míč legenárnímu kanonýrovi Janu Kollerovi.

Jan Tauber/FAČR

„Pane předsedo, Vy osobně jste na mě vyvíjel nátlak, ať celou kauzu stáhnu, omluvím se a udělám ze sebe pomýleného. Ještě několikrát jsem, během řízení se mnou, písemně předával podněty a žádal i přezkoumaní videozáznamu na regulérnost některých zápasů, řízenými arbitry jako např. Štuk, Hanousek, Zadinová atd. A naposledy Ježek. Jediné, čeho jsem dosáhl, bylo udělování nesmyslných pokut našemu klubu a dále nám v mnohých zápasech bylo prostřednictvím arbitrů dáváno najevo, co s námi chcete udělat. Neuznané góly, vymyšlené penalty, desítky žlutých karet i červené. A Vy řeknete, že jste neměli podněty... Chybí Vám naprostá sebereflexe," píše nyní Špaček.

První muž českého fotbalu Martin Malík se proti jeho tvrzení a nařčením po úterním jednání výkonného výboru ohradil.

„Pan Špaček lže, pokud tvrdí, že já jako předseda asociace jsem se ho jakýmkoli způsobem snažil ovlivnit. Toho člověka vůbec neznám, nikdy jsme se nesetkali, nemluvili spolu ani osobně, ani zprostředkovaně, takže je naprosto vyloučeno, abych na něho vyvíjel nátlak. Natož osobně," reagoval šéf českého fotbalu.

Odmítl i tvrzení, že by Živanice byly bezdůvodně sankcionovány a trestány finančními pokutami.

„Nemá jakýkoli normální základ, pokud někdo vydává pokuty udělené odpověděnými orgány fotbalové asociace za nesmyslné. Pan Špaček se dopustil podvodu v okamžiku, kdy naprosto vědomě oznámil, že disponuje pěti mládežnickými týmy, a nedisponoval přitom jedním jediným. Asociace proto sáhla k naprosto standardnímu postihu, jako to dělá v jakémkoli jiném případě, " ohradil se proti otevřenému dopisu ze Živanic předseda fotbalové asociace Martin Malík.