Nejlepší kanonýr polské ligy Pekhart: Vyhrát krále střelců by bylo super

"Z osobního hlediska je sedm gólů v sedmi kolech dobrá bilance. Ale je začátek ligy, koukám dopředu jenom na nejbližší zápasy, ne takhle daleko. Vyhrát krále střelců by bylo super, ale pro mě je teď nejdůležitější týmový úspěch. Jak jsme získali titul, tak pocity a zážitky byly speciální a chtěl bych to tady zopakovat. Týmový úspěch stojí na prvním místě," řekl Pekhart v rozhovoru s ČTK.

V minulosti mu trofej pro nejlepšího kanonýra několikrát jen těsně utekla. Například v sezoně 2010/11, která byla jeho poslední v české lize, mu chyběla jediná branka. "Zrovna nedávno jsem nad tím přemýšlel. Prohrál jsem s Davidem Lafatou, on měl 19 gólů a já 18. To mě mrzelo hodně. Věděl jsem, že v Jablonci to všichni lifrujou na Lafiho. My měli ve Spartě pár kol před koncem v zápase s Olomoucí penaltu. Tehdy mi ji sebral Kamil Vacek, což mi bylo líto," vzpomínal Pekhart.

Také v Legii by si rád vylepšil gólovou bilanci z pokutových kopů, ale zatím má smůlu. "Od mého únorového příchodu jsme nekopali jedinou penaltu, což je docela smutné. Zrovna v posledním zápase ve Štětíně (0:0) po mé střele obránce míč zastavil rukou, která byla tak půl metru od těla. Já se začal dohadovat s rozhodčím, ale ten mi řekl, že se ani nepůjde kouknout na VAR," nechápal Pekhart.

Na penaltu bych šel já

"Ani nemáme nikoho určeného na penalty, protože víme, že je kopat nebudeme. Ale šel bych já. Kluci mi říkali, že minulý nebo předminulý rok tady král střelců měl snad 11 penalt, to potom góly naskakujou rychle," přidal bývalý hráč Tottenhamu, Norimberku, AEK Atény, Beer Ševy či Las Palmas.

Legia se stále vzpamatovává z vyřazení v kvalifikaci Ligy mistrů i Evropské ligy a nečekané změny na lavičce, kde oblíbeného trenéra Aleksandara Vukoviče v září nahradil Czeslaw Michniewicz. Na jeho herní styl si varšavský tým pořád zvyká.

"Pro nás hráče to byl šok, že klub se rozhodl pro změnu, přestože jsme s Vukovičem vyhráli titul, pak podepsal novou smlouvu. Nikdy jsem nezažil, aby i hráči, kteří nehrajou, trenéra milovali. Všichni by se za něj postavili, kdyby se někdo z vedení zeptal. Ale už je to pryč, je pozdě," konstatoval Pekhart.

U trenéra mám dobrou pozici

Je rád, že má důvěru i nového kouče Michniewicze. "Myslím, že mám u něj dobrou pozici. V některých minulých klubech jsem se změnou trenéra často vypadnul ze sestavy, přestože jsem dával góly. Tady mi lidi asi od začátku věří. Je to mnohem lepší, když cítíte důvěru od trenérů a klubu," uvedl rodák ze Sušice.

Tomáš Pekhart ještě v dresu izraelské Beer Ševy.

Vlastimil Vacek, Právo

Případný návrat do národního mužstva, za které naposled hrál před sedmi lety, příliš neřeší. "Volá mi spoustu novinářů a ptá se mě na to. Já moc nevím, co na to odpovědět. Před posledním srazem už jsem byl v nějaké přednominaci, nakonec jsem nejel. Uvidíme, co bude teď, když jsem zase nějaké góly přidal," řekl Pekhart.

"Na druhou stranu jsem hodně v kontaktu s Bořkem Dočkalem ze Sparty. Vím, čím si teď kvůli koronaviru prošli na posledním srazu, a upřímně nevím, jestli bych to chtěl také absolvovat," dodal devatenáctinásobný reprezentant.