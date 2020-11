Thuramův syn je poprvé v nominaci francouzské reprezentace

Do francouzské fotbalové reprezentace byl poprvé povolán útočník Marcus Thuram, syn někdejšího hvězdného obránce a mistra světa z roku 1998 Liliana Thurama. Třiadvacetiletý hráč Borussie Mönchengladbach by si mohl odbýt premiéru v dresu úřadujících světových šampionů ve středečním přípravném utkání s Finskem, nebo následných zápasech Ligy národů proti Portugalsku a Švédsku.

Radost v podání fotbalistů Borussie Mönchengladbach. Marcus Thuram slaví se spoluhráči vstřelený gól do sítě Realu Madrid v Lize mistrů.

"Dokáže rozhodovat zápasy," řekl reprezentační kouč Didier Deschamps o Thuramovi, který v roce 2016 získal s francouzským výběrem do 19 let evropský titul. Nedávno se Thuram blýskl v Lize mistrů dvěma góly do sítě Realu Madrid, který pak až v nastavení vydřel v Mönchengladbachu remízu 2:2.

Jeho otec Lilian získal s národním týmem i evropské zlato v roce 2000 a stříbro na mistrovství světa v roce 2006. Za reprezentaci odehrál 142 zápasů a je francouzským rekordmanem.